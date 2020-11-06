«السلطان» مرفوض عند «أحفاد الفايكنج»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم تفلح «التويتة» التي نشرها النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان، وهو يرتدي قميص منتخب بلاده الملقب بـ «أحفاد الفايكنج»، ومعها عبارة: «لم أرك منذ وقت طويل»، في إقناع ياني أندرسون المدير الفني للمنتخب، باستدعاء «السلطان» إلى مباريات المنتخب خلال الأجندة الدولية، إذ صرح أندرسون للصحافة السويدية بقوله: البعض قال لي إن هناك هدفاً من وراء نشر هذه «التويتة»، ومعها هذه الصورة التي يرتدي فيها «إبرا» قميص المنتخب، ولكنني لا أفهم معناها، ولا أولي اهتماماً كبيراً لهذه الأمور.

وأضاف: مرت 4 سنوات على إعلانه الاعتزال الدولي، وأنا أكن له احتراماً كبيراً، ولكن مسألة عودته للمنتخب منتهية تماماً بالنسبة لي.

يذكر أن إبراهيموفيتش الذي يقدم مستويات ممتازة مع ناديه في الدوري الإيطالي الذي يتصدره حتى الآن، يحلم بالعودة لتمثيل منتخب بلاده «الأزرق والأصفر»، بعد غياب 4 سنوات كاملة، وهو ما يراه أندرسون أمراً غير منطقي أو معقول.