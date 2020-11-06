أرتيتا يطالب بـ «الفار» في «يوروبا ليج»

لندن (رويترز)

قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، مراجعة عدم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في أدوار خروج المغلوب بالدوري الأوروبي، بعد إلغاء هدف لفريقه بداعي التسلل أمس الأول.

وتأخر أرسنال بعد 22 دقيقة قبل أن يفوز على مولده النرويجي 4-1 في المجموعة الثانية، ولكن أرتيتا كان غاضباً من إلغاء هدف إيدي نكتياه، وأظهرت الإعادة التلفزيونية أنه لم يكن متسللاً.

وأبلغ أرتيتا الصحفيين «لا أعتقد أن هذا منطقي، عندما تملك التكنولوجيا ونثق بأنه القرار المناسب للجميع باستخدامها، وكنا نشتكي للحكام، لأنه تم إبلاغنا أنه لم يكن متسللاً، ومن الواضح أنه قرار كان يمكن أن يغيّر المباراة، لذا يجب أن ينظر «اليويفا» في الأمر، ويقوم بتغييره لو كان ذلك ممكناً.