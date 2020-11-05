لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة ورابطة المحترفين توقعان عقد رعاية

أبوظبي (وام)

وقعت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، عقد رعاية مع رابطة المحترفين، في خطوة رائدة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الطرفين، وتسهم في تحقيق المزيد من التميز والتطور لقطاع كرة القدم.

وقع الاتفاقية راشد سعيد العامري رئيس اللجنة الفنية لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، نيابة عن جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، وعبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين.

جاء الإعلان عن الرعاية في حفل توقيع مذكرة التفاهم، صباح أمس، بفندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، حضره راشد سعيد العامري وكيل الوزارة لقطاع التنسيق الحكومي بوزارة شؤون الرئاسة رئيس اللجنة الفنية لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، وعبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، ومحمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عضو لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، والمهندس علي جاسم المزروعي مدير مكتب شؤون المبادرات عضو لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، وسعيد عبيد الكعبي، وجواهر عبدالعزيز السويدي عضوا مجلس إدارة رابطة المحترفين، ووليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة.

وتنسجم اتفاقية الرعاية بين الطرفين مع الخطة الاستراتيجية للجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، الساعية لتدعيم الجهود المشتركة للمؤسسات الرياضية في الدولة، واستراتيجية رابطة المحترفين، الرامية إلى تنمية المجتمع المحلي، من خلال رياضة كرة القدم.

وتضمنت بنود الرعاية التعاون في إطار المبادرات التطويرية، وإطلاق حملات إعلامية تهدف إلى تعزيز الثقافة والرياضة والانتماء الرياضي على وجه الخصوص، إلى جانب المشاركة في الفعاليات والمبادرات الوطنية الجاذبة للجماهير، والعمل إلى جانب الأندية لتطوير الخدمات المقدمة للجماهير في الملاعب، وتوزيع جوائز تحفيزية في مختلف مسابقات الرابطة.

كما أكدت اتفاقية الرعاية أهمية تعزيز دور الأندية المجتمعي من خلال المبادرات الهادفة، وتنظيم منصات التواصل مع الجماهير، والعمل إلى جانب المدارس والجامعات لترسيخ أسس الثقافة الرياضية والانتماء الرياضي، إضافة إلى إطلاق دوريات إلكترونية لجذب الفئات المهتمة.

ووصف جبر محمد غانم السويدي اتفاقية التعاون والشراكة بين الطرفين بالخطوة المهمة، والتي يسعى من خلالها الطرفان لتأكيد الدعم الكبير للرياضة وقطاع كرة القدم على وجه التحديد، وقال: رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دائماً تضع الإنسان الإماراتي في المقام الأول، باعتباره الهدف الأسمى من أجل التنمية، سواء من أجل الحاضر أو المستقبل.

وأضاف: هدفنا الأساسي الذي حدده صاحب السمو رئيس الدولة، هو بناء الوطن والمواطن باعتباره الثروة الحقيقية، حيث كان للإمارات، ومن خلال مسيرة الاتحاد العديد من النماذج المشرقة لبناء الدولة الحديثة التي تستمد من الماضي العزيمة والإصرار حتى تكون طريقاً للحاضر وطريقاً لمستقبل أكثر إشراقاً، وهو ما لا يتحقق إلا وفق رؤية استراتيجية متكاملة للتطور.

وأوضح السويدي أن مصلحة المواطن تشكل الدافع الأول لعمل لجنة متابعة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، ووجدنا في رابطة المحترفين الشريك الأمثل، لنسهم معاً في تأمين ما تحتاج إليه اللعبة من مقومات تساعدها على التطور واللحاق بركب العالمية.

وقال عبدالله ناصر الجنيبي إن الاتفاقية تهدف إلى تدعيم أواصر التعاون والارتباط بين القطاع الرياضي عامة، والكروي خاصة، وبين اللجنة التي لا يخفى على أحد أهمية دورها في تطوير كافة القطاعات، ونسير على نهج حكومتنا الرشيدة التي تولي الاهتمام الكبير للتطوير، وتتطلع دائماً إلى مستقبل أفضل، وتسعى للنهوض بمختلف القطاعات، فجاء توقيع هذه الاتفاقية، ليعكس تلك الرؤية في تطوير كرة القدم بالدولة.

وأضاف: مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة تشمل المجالات كافة، وتجعل منا «أسعد شعب»، وامتدت هذه المبادرات للقطاع الرياضي بشكل عام والكروي بشكل خاص، حيث نشهد إبرام هذه الاتفاقية التي تسهم في تطوير كرة القدم في الدولة، من خلال المبادرات الترويجية والمجتمعية، وتعزيز الحضور الجماهيري في الملاعب، وتقديم جوائز قيمة، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ الثقافة الرياضية في المجتمع، ونسعى مع لجنة متابعة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة إلى خدمة المجتمع بمختلف فئاته، ونتطلع إلى مواصلة مسيرة النجاح والريادة.