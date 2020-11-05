إسماعيل أحمد يغيب 3 ‬أشهر

العين (الاتحاد)

أعلنت شركة العين لكرة القدم غياب إسماعيل أحمد لمدة 3 ‬أشهر، فيما ‬بدأ ‬جمال ‬معروف التأهيل ‬عقب ‬الإصابة بكسر في ‬شظية القدم، ‬وأصبح ‬ريان ‬يسلم ‬جاهزاً ‬للعب، ‬بعد ‬استعادة ‬جاهزيته ‬بالكامل.

وأكد الدكتور طلال الخزرجي، رئيس اللجنة الطبية، أن إسماعيل أحمد، خضع لجراحة منظار ناجحة في غضروف الركبة، موضحاً أن الإصابة التي كان يعاني منها عبارة عن التهابات، والأمر يعتبر طبيعياً.

وأضاف: جمال معروف الذي تعرض لكسر في عظمة الشظية خلال البطولة الآسيوية، تخلص من «الجبس»، أمس، وينخرط في برامج التأهيل خلال المرحلة المقبلة.

وحول موقف ريان يسلم، قال: لا يعاني من إصابة، وينتظر «الضوء الأخضر» من الجهاز الفني، للعودة إلى القائمة الأساسية، وقتما بدا اللاعب في درجة الجاهزية البدنية المطلوبة.