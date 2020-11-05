قرعة متوازنة لدوري «الثانية»

دبي (الاتحاد)

أجريت أمس قرعة دوري الدرجة الثانية للموسم 2020-2021 والذي ينطلق 4 ديسمبر المقبل بمشاركة 15 فريقاً، وتضم المجموعة الأولى يونايتد، ويونايتد سبورت، وأتلتيكو أريبيا، ولافال يونايتد، وريجنال، وأكاديمية لاليجا، والهلال يونايتد، والموج، فيما تضم الثانية، بينونة، وليوا، وكلية الدار، وسيتي، وجلف هيروز، والاتفاق، وفرسان هيسبانيا.

وتقام ‬المباريات ‬بنظام ‬الدوري ‬من ‬مرحلتين ذهاباً ‬وإياباً، ‬ويتأهل ‬الفريقان ‬الحاصلان ‬على ‬المركزين ‬الأول ‬والثاني ‬من ‬كل ‬مجموعة ‬إلى ‬نصف ‬النهائي الذي يقام ‬بنظام ‬خروج ‬المغلوب ‬من ‬مباراتين، ‬حيث ‬يقابل ‬أول ‬المجموعة ‬الأولى ‬ثاني الثانية، ‬وأول الثانية مع ‬ثاني الأولى‭.

‬وتشهد الجولة الأولى 4 مباريات يوم 4 ديسمبر بالمجموعة، حيث يلتقي يونايتد مع يونايتد سبورت، وأتلتيكو أرابيا مع لافال يونايتد، وريجنال مع أكاديمية لاليجا والهلال يونايتد مع الموج، وفي اليوم التالي يلعب

بينونة مع ليوا، وكلية الدار مع سيتي، وجلف هيروز مع الاتفاق بالمجموعة الثانية.