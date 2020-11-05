«الحسناء الأفريقية» مصرية لـ «المرة 15»

القاهرة (د ب أ)

دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، على موعد مع نهائي تاريخي بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، يوم 27 نوفمبر الحالي، وتأهل «الأحمر» إلى النهائي الثالث عشر، عقب اجتيازه عقبة الوداد المغربي، قبل أن يلحق به «الأبيض» مساء أمس الأول، بعدما عبر الرجاء المغربي بنتيجة 3-1 في إياب «مربع الذهب»، ليصعد إلى النهائي الثامن في تاريخه.

ومنذ انطلاق البطولة عام 1964، لم يسبق أن كان الفريقان طرفا النهائي من بلد واحد، لكن الأهلي والزمالك تمكنا أخيراً من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، وبتأهلهما، ضمنت الكرة المصرية تتويجها الخامس عشر بالبطولة، لتعزز مصر صدارتها لقائمة أكثر الدول حصولاً على دوري الأبطال، وهذا هو النهائي الثالث والعشرون للمسابقة الذي يوجد به طرف مصري.

وجاءت الألقاب المصرية بتوقيع 3 فرق، وحصل عيها الأهلي 8 مرات، والزمالك 5 ألقاب، ونال الإسماعيلي الكأس مرة واحدة.