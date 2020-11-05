تمهيدي كأس رئيس الدولة: البطائح والإمارات.. «فض الشراكة»

فيصل النقبي (الفجيرة)

يحل الإمارات ضيفاً على البطائح، في لقاء عاصف، في الساعة الرابعة و45 دقيقة، مساء اليوم، على زعامة المجموعة الأولى، في ختام تمهيدي كأس رئيس الدولة.

وتكتسب مباراة اليوم أهمية كبيرة للفريقين، في ظل التنافس الكبير بينهما، على خطف بطاقة التأهل الأولى إلى دور الـ 16، حيث يحتل «الصقور» المركز الأول، بفارق الأهداف، وله 8 نقاط، بالتساوي مع البطائح صاحب «الوصافة»، ويدخل فريق الإمارات المباراة، بفرصتي الفوز أو التعادل للتأهل، بينما لا بديل أمام البطائح إلا الفوز، لذلك فإن اللقاء يتوقع أن يأتي قوياً ومثيراً من البداية إلى النهاية.

وفي المباريات الأخرى، يلتقي اليوم التعاون مع دبا الحصن، والعربي يواجه الحمرية، ورغم وجود الحمرية في المركز الثالث، برصيد 5 نقاط، فإن حسابات الصعود بالنسبة له «معدومة»، بسبب فارق النقاط الثلاث مع الإمارات والبطائح، ويخوض اللقاء من أجل الاستعداد الجيد للدوري، وكذلك دبا الحصن مع التعاون.

وتختتم التصفيات غداً بلقاءات المجموعة الثانية، حيث يلتقي مسافي مع دبا، والعروبة مع مصفوت.