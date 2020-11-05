برعاية فلاح بن زايد.. «البولو الوردي» يدشن موسم غنتوت اليوم

غنتوت (الاتحاد)

ينظم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، عصر اليوم، النسخة الحادية عشرة من مهرجان «بينك بولو» الخيري بملعب الشيخ زايد للبولو، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، في افتتاح نشاط النادي لموسم 2020-2021، والذي سبقته حملة مجتمعية للتوعية بمرض سرطان الثدي، انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي، وفق برنامج متنوع تضمن التوعية وأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ووسائل الوقاية والمعالجة، وعوامل الخطورة المسببة للإصابة، وأهمية وسائل الفحص المبكر والاكتشاف والتشخيص، وذلك عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي على مدى شهر كامل.

وأنهت اللجنة المنظمة للمهرجان كافة الترتيبات للحدث، وحدد برنامج المهرجان الذي يغيب عنه الجمهور للمرة الأولى على مدار 11 عاماً، إلا أن اللجنة المنظمة كشفت عن جوائز للجمهور من خلال المتابعة للحدث الذي سيتم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، في مسابقة «شاهد واكسب»، في الوقت نفسه سيتم بث المباراة على الموقع الرسمي للنادي وأيضاً على قناة أبوظبي الرياضية.

وتجمع المباراة الاستعراضية بين فريقي غنتوت «أ» وغنتوت «ب»، وستقام من دون جمهور، طبقاً للبروتوكول الصحي والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، حفاظاً على سلامة الجميع.

وتضم قائمة فريق غنتوت «أ» عبدالله بن دسمال وناصر الشامسي وفهد القبيسي ومانويل توكالينو، فيما يضم فريق غنتوت «ب» فارس اليبهوني ويوسف بن دسمال وعلي المري وميجيل ديليا، ويديرها الحكم راميرو كورديرو.

وثمن زايد خليفة الزعابي، المدير التنفيذي للنادي، رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي للمبادرة المجتمعية «بينك بولو»، مشيداً بالملاحم البطولية للأطباء والطبيبات في الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والتي تأتي ترجمة صادقة لنهج دولتنا الثابت في التضامن والاهتمام بالإنسان في كافة الأوقات.

وأشاد الزعابي بدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي لمسيرة النادي والشركات والجهات الراعية للمهرجان الخيري السنوي، والتي تتمثل في شركات ليفيوس، أربن كوئيل وأياسو بوتيك وصبر وبركلي بير وكابيكس دوت كوم، واهتمام ودعم ياس الدولية العقارية.

وأضاف أن برنامج اليوم يتواصل عند الخامسة مساء، عقب المباراة الودية الاستعراضية، من خلال فقرة توزيع الجوائز والهدايا، على أن يقام بعد غد السحب على مسابقة «السوشيال ميديا» التي رصدت لها شركة ياس الدولية العقارية الهدايا العينية.

واختتم زايد خليفة الزعابي، أن نشاط النادي سيتواصل من خلال اليوم الوطني الـ49 الذي يشهد إقامة مباراة استعراضية 25 نوفمبر الحالي، ويتضمن النشاط السنوي بطولة الإمارات الدولية للبولو خلال الفترة من 8 إلى 21 ديسمبر المقبل، وتعود بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو، في نسختها الثانية، خلال الفترة من 19 يناير إلى الأول من فبراير 2021، وتقام المباراة الاستعراضية لدعم الهلال الأحمر يوم الجمعة 5 فبراير المقبل، وتحدد موعد مباراة الأمل للبولو السنوي لدعم أصحاب الهمم يوم الجمعة 26 فبراير المقبل، وتختتم بطولات الموسم بإقامة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو خلال الفترة من 12 إلى 26 مارس، لتكون أغلى البطولات مسك الختام للموسم النادي الرياضي.