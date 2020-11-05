ثنائية لـ «إسطبلات الأريام» في افتتاح بطولة جمال الخيل

محمد حسن (أبوظبي)

خطفت خيول إسطبلات الأريام العربية، الأضواء خلال افتتاح فعاليات بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول التي انطلقت أمس الأول بنادي أبوظبي للفروسية، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس جمعية الخيول العربية، وبإشراف مباشر من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس الجمعية.

ونظمت البطولة جمعية الخيول العربية، وفقاً لقوانين المنظمة الأوربية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة «الأيكاهو»، بمشاركة 338 خيلاً تعود لنحو 156 مالكاً، فيما بلغت جوائز البطولة 4 ملايين درهم.

وحققت خيول الأريام ثنائية رائعة، بالإضافة لتسجيلها أعلى معدلات بلغت 92.67 نقطة، عبر كل من «الأريام شقرا» صاحبة المركز الأول في القسم «أ» للمهرات عمر سنة، و«الأريام عتاب» التي تصدرت القسم «ب» للمهرات عمر سنتين.

وحققت خيول مربط دبي أيضاً ثنائية عبر «دي بيسان» التي تصدرت القسم «ج» للمهرات عمر سنة، وحققت 92.58 نقطة، و«دي جورية» التي حلقت بالمركز الأول في القسم «أ» لفئة المهرات عمر سنتين، وحصلت على 92.42 نقطة.

وكانت المهرة «فام جستيسيرا» العائدة لفديريكو موراليس، قد شاركت خيول الأريام في الوصول لمعدل 92.67 نطقة، عندما تصدرت القسم «ب» للمهرات عمر سنة، وأحرزت المهرة «ع ج تلة» لخليفة عبيد غانم الكتبي المركز الأول في القسم «د» ونالت 91.75 نقطة.

واختتمت المهرة «سباء الهواجر» لمربط بتران للخيول العربية، الفعاليات بالفوز بصدارة المهرات عمر 3 سنوات «أ»، بعد أن سجلت 91.67 نقطة.

وتتميز نسخة هذا العام من البطولة بأنها وطنية خالصة، حيث تدار بطاقم تحكيم إماراتي كامل، مع وجود مساعد حكم ساحة مواطن لأول مرة، بالإضافة إلى ذلك رصدت جمعية الإمارات للخيول العربية جوائز مالية ضخمة، كما ضاعفت فرص الفوز في البطولة لتشمل أكثر من 58 في المئة من العدد المشارك، فضلاً عن تخصيص 6 جوائز إضافية للملاك المواطنين، بخلاف جوائز خاصة لتشجيع العارضين المواطنين.