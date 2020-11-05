فعاليات مبتكرة في تحدي دبي للياقة

دبي (الاتحاد)

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من تحدي دبي للياقة 2020، المبادرة السنوية التي تتضمن جدولاً حافلاً بالأنشطة الرياضية وبرامج اللياقة المجانية المناسبة لكافة الأعمار والقدرات ومستويات اللياقة. ويتيح برنامج هذا العام للمشاركين تخصيص 30 دقيقة يومياً من وقتهم لممارسة الرياضة لمدة 30 يوماً متتالياً، ويعدّ فرصة مثالية للالتزام بمسيرة اللياقة لتصبح الرياضة محطة أساسية في الحياة اليومية لكل شخص.

ومن أبرز فعاليات نسخة 2020 إطلاق ستة برامج تدريبية للجري مدتها 28 يوماً، كما يقدم التحدي فرصة المشاركة مجاناً في جولات أسبوعية، رفقة مرشد متخصص، ضمن برنامج «جولات المشي والجري في تحدي دبي للياقة»، ويمكن للمشاركين الاختيار من بين ثلاثة مسارات متنوعة مناسبة لكافة مستويات اللياقة، وهي جولة الـ3 كلم من دون مرشد التي تتخذ طابع جولات «البحث عن الكنز» في منطقة خور دبي، وجولة الـ5 كيلومترات الممتعة حول «بحيرة البرج» في «داون تاون دبي»، والجولة الشاطئية المتقدمة على طول «كايت بيتش» لمسافة 10 كيلومترات.

ويمكن لمحبي البحر والرمال والطقس المشمس الاستفادة من الأنشطة التي تستضيفها قرية موانئ دبي العالمية في كايت بيتش للياقة، والتي تضم خمس عشرة منطقة مختلفة تقدم مجموعة أنشطة وتجارب مناسبة للجميع، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى التي شهدت إقبالاً كبيراً على المشاركة.