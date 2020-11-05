شرطة أبوظبي تتألق في «نسائية اللياقة»

أبوظبي (الاتحاد)

كرم اللواء سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، فريق شرطة أبوظبي الحاصل على المركز الأول والثالث في بطولة وزارة الداخلية للياقة والتحدي الافتراضية الأولى للسيدات.

وحث الفائزات على مواصلة التميز الرياضي لتحقيق المزيد من الإنجازات والأرقام في البطولات الرياضية المقبلة، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بالارتقاء بمنظومة الرياضة ورفد الحركة الرياضية بمقومات النجاح، من خلال تشجيع وتحفيز منتسبيها على ممارستها والمشاركة في مختلف البطولات الرياضية، وتكريم المتميزين والمتميزات فيها.

ونظم البطولة اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، في نسختها الأولى من فئة السيدات، على مدى أربع أسابيع، ضمن برنامج النشاط الرياضي للوزارة، بمشاركة 40 منتسبة من مختلف قيادات الشرطة على مستوى الدولة.