«الشارقة الرياضي» يطلع على سير العمل في منشآت مليحة

الشارقة (الاتحاد)

اطلع عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، على سير العمل في منشآت نادي مليحة خلال زيارته التي قام بها لمقر النادي، وكان في استقباله محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة النادي، وأكد هلال أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات المتواصلة لأندية الإمارة ومتابعات المجلس اليومية والدائمة للأعمال المختلفة والوقوف على المتطلبات، وأوضح حرص المجلس على توفير جميع متطلبات الأندية والوقوف على الاحتياجات الضرورية والأساسية، سعياً منا لأن تكون أندية الإمارة دائماً في أعلى درجات التميز من كل النواحي، وخاصة المنشآت والمرافق والبنى التحتية، لعكس الاهتمام الكبير الذي تحظى به مثلما يتم الاهتمام بها من الجانب الرياضي في مختلف الألعاب، سواءً الجماعية أو الفردية.