لقب الطائرة حائر بين الجزيرة وشباب الأهلي

معتصم عبدالله (دبي)

سيكون لقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة هدفاً مشتركاً لفريقي الجزيرة وشباب الأهلي، في المواجهة المرتقبة التي تنطلق في السادسة والنصف مساء اليوم على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، في أول ألقاب الموسم الجديد 2020- 2021.

جاء تأهل «فخر أبوظبي» للنهائي بتخطيه عقبة منافسه الوصل في ربع النهائي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، بالنتائج 25-20 و23-25 و25-18 و20-25 و15-12، قبل أن يواصل مشواره الناجح، بإقصاء العين في نصف النهائي، الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد بعد مواجهة مثيرة.

في المقابل، تخطى «الفرسان» بني ياس في ربع النهائي، بالفوز بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائجها 25-17 و25-11 و26-24، قبل أن يواصل تفوقه في المربع الذهبي، بالتغلب على النصر «حامل اللقب» في آخر موسمين، بفوز «صعب» بنتيجة 3-2، بعدما لجأ الفريقان إلى شوط خامس وحاسم انتهى لمصلحة شباب الأهلي.

ويكتسي لقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، في انطلاقة الموسم الحالي، بأهمية قصوى للفريقين الساعيين للعودة إلى منصة التتويج بالكأس الثمينة، حيث يعود آخر تتويج للجزيرة باللقب إلى موسم 2003- 2004، فيما توج شباب الأهلي بلقبه الأخير في البطولة ذاتها موسم 2007- 2008 تحت مسمى الأهلي، والمعروف أن البطولة حملت سابقاً مسمى «كأس الاتحاد».