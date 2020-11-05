كأس رئيس الدولة لليد تعود بمباراتين

رضا سليم (دبي)

تعود اليوم مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد للرجال للظهور مرة أخرى، وهي البطولة المؤجلة من الموسم الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا، وقرار الهيئة العامة للرياضة بإيقاف النشاط الرياضي، إلا أن اتحاد اليد حرص على استكمال البطولات التي تم تأجيلها، وأيضاً استكمال الدوري بالجولة الأخيرة، فيما تنتظر كأس السوبر للشباب من الموسم الماضي القرار النهائي بإقامتها، بعد قرار الاتحاد بإيقاف مسابقات الشباب إلى أجل غير مسمى.

ويلتقي اليوم الوصل مع الظفرة بصالة شباب الأهلي في الدور التمهيدي للبطولة والتي تشهد مواجهتين فقط، والفائز من اللقاء يلتقي مع الجزيرة في دور الثمانية يوم الثلاثاء المقبل، فيما يلتقي العين مع الوحدة، وهي المباراة التي تم نقلها من صالة النصر إلى صالة البنفسج، باتفاق الفريقين وموافقة لجنة المسابقات على نقلها، والفائز من اللقاء يلتقي شباب الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في دور الثمانية.

وطبقاً لنظام البطولة، يلتقي الشارقة مع مليحة في دور الثمانية، وبني ياس مع النصر في دور الثمانية في مواجهات الثلاثاء المقبل، وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب، على أن يقام الدور نصف النهائي يوم 13 نوفمبر الجاري، وتقام المباراة النهائية للبطولة 20 نوفمبر، وبعدها ينطلق دوري الأقوياء 24 نوفمبر بالجولة الأولى.