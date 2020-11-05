العدناني يحرز لقب «يوم العلم» للشطرنج

الشارقة (الاتحاد)

حقق الأستاذ الدولي المغربي مخلص العدناني المركز الأول في بطولة يوم العلم الدولية للشطرنج الخاطف، والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج عن بعد، بمشاركة 206 لاعبين ولاعبات من 18 دولة.

وانفرد العدناني، بعدما حقق 11.5 نقطة، بواقع 11 فوزاً وبتعادل وحيد، وحلّ بالمركز الثاني الأستاذ الدولي المصري علي فرحات برصيد 10 نقاط، فيما جاء الأستاذ الاتحادي الفلبيني راموس جوليوس بالمركز الثالث برصيد 9.5 نقطة، والرابع الدولي الفلبيني دانييل فرنانديز، والخامس الأستاذة الدولية الكبيرة ماهري كالدييفا.

كان النادي قد أقام احتفالية بمناسبة يوم العلم، شارك فيها الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس النادي، وعمران عبدالله النعيمي نائب رئيس النادي، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد، ورجائي السوسي المدير التنفيذي، وعدد من الموظفين والمدربين والإداريين، حيث تم رفع علم الدولة أمام مبنى النادي، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد- 19 للحفاظ على السلامة العامة، وتلاه السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس النادي، أن رمزية رفع علم الدولة هي تأكيد على العلاقة القوية بين الشعب والقيادة والوطن، فليس هناك تعبير أسمى من رفع العلم في كل مكان على أرض الإمارات، احتفالاً بحب شعب الإمارات لقائده صاحب السمو رئيس الدولة، ونحن نحتفل اليوم بالإنجازات الوطنية التي شهدتها الدولة وتقدمت بها على العديد من دول العالم، والتي تحققت بفضل الرؤية الثاقبة لآبائنا مؤسسي الدولة وقيادتنا الرشيدة.