الدرمكي بطلاً لـ«الخاطف» في يوم العلم

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

توج سلطان محمد الدرمكي ببطولة الشطرنج الخاطف، التي نظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية للشطرنج، تحت شعار «ارفعه عالياً ليبقى شامخاً» احتفالاً بيوم العلم، وشارك فها نخبة من لاعبي النادي، حيث نجح الدرمكي في معانقة اللقب، ونظمت البطولة عن بُعد، وأشرف عليها الحكم الدولي الإماراتي سعيد أحمد الخوري، وبلغ زمن المباراة 3 دقائق لكل لاعب، مع إضافة ثانيتين لكل نقلة ملعوبة.

وتدين اللعبة بفضل كبير لنادي أبوظبي للشطرنج الذي حرص منذ مارس الماضي على إثراء الساحة ببطولات متنوعة، تنوعت ما بين الدولية والمحلية والداخلية، بلغت في مجملها 107 بطولات، وبلغ عدد المشاركين فيها 6881 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم.