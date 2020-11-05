منتخبنا لهوكي الجليد يتأهل لنهائي «دولية» دبي

دبي (وام)

تأهل منتخبنا الوطني لهوكي الجليد إلى المباراة النهائية في بطولة دبي الدولية المقامة حالياً بصالة دبي مول، وذلك عقب فوزه بنتيجة 6 /‏‏ 1 على منتخب إيران، ليحقق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الثلاث التي خاضها في البطولة أمام المكسيك بنتيجة 9 /‏‏ صفر، وكازاخستان بنتيجة 2 /‏‏ 1، ثم إيران 6 /‏‏ 1. وسوف يلتقي منتخبنا الذي يمثله نادي أبوظبي لهوكي الجليد مع فريق «أوول ستارز» في المباراة النهائية.

وهنأ حمد الشرياني، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي لهوكي الجليد، الفريق على الفوز والتأهل للمباراة النهائية، متمنياً له مواصلة تقديم العروض القوية والحصول على اللقب في نهائي البطولة.

كان فريق «أوول ستارز» قد فاز أيضاً في مواجهاته الثلاث بالبطولة على كل من أوكرانيا 5 /‏‏ 2، وإيران 5 /‏‏ 0، ثم كازاخستان 10/‏‏ 3. وتعد تلك البطولة هي أول مشاركة لنادي أبوظبي الذي يضم أغلب عناصر منتخبنا الوطني، بعد فترة توقف طويلة على خلفية جائحة كورونا، حيث من المنتظر أن يستفيد منها في برنامج إعداده للمشاركة في بطولة العالم بلوكسمبورج في أبريل 2021.