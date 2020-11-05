دوري الخليج العربي: «الجولة الرابعة» ترقص على «إيقاع السامبا»

معتصم عبدالله (دبي)

تزينت أهداف الجولة بـ «الصبغة البرازيلية»، وسيطر «إيقاع السامبا» على المشهد التهديفي، بعدما سجل 7 نجوم من البرازيل 12 هدفاً، من أصل 23 في الجولة، بما نسبته 52% من مجمل الأهداف في 5 مباريات، باستثناء مواجهتي الفجيرة والعين 1-1، والنصر وعجمان 3-0.

ومنح «هاتريك» ويلتون مهاجم الشارقة العائد، ومواطنه الشاب إيجور جيسوس مهاجم شباب الأهلي، الأفضلية لنجوم «السامبا» في الجولة، بعدما سجل ويلتون «الهاتريك الأول» في الدوري خلال مباراة فريقه أمام الظفرة، فيما أحرز إيجور جيسوس بدوره أول «هاتريك» للاعب مقيم في الموسم.

واكتسى فوز الشارقة على الظفرة، والذي كفل لـ «الملك التربع» على الصدارة «العلامة الكاملة» بـ «الصبغة البرازيلية»، بعدما سجل خماسية أصحاب الأرض «الثنائي» ويلتون 3 أهداف، ومواطنه إيجور «ثنائية»، في الوقت الذي قادت فيه ثلاثية إيجور جيسوس شباب الأهلي للتفوق على حتا، ليرتقي «الفرسان» إلى المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

ومثلت أهداف «أبناء السامبا» حجر الزاوية، في انتصار الوصل على اتحاد كلباء، بعدما سجل الثنائي فيجريدو ورونالدو مينديز الهدفين الثاني والثالث، في المباراة التي انتهت بتفوق «الإمبراطور» 3- صفر، في المقابل لم يشفع هدف البرازيلي ريكاردينهو مهاجم خورفكان أمام الوحدة في خروج فريقه فائزاً بنقاط المباراة، بعدما حول الأخير تأخره في النتيجة إلى فوز 2-1، وسجل البرازيلي جواو بيدرو مهاجم بني ياس هدف فريقه الوحيد أمام الجزيرة 1-3.