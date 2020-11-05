«يوم العلم».. احتفالية الوطن

رضا سليم (دبي)

استحقت الجولة الرابعة أن يطلق عليها جولة «يوم العلم»، يوم العزة والشموخ، يوم القامات الشامخة، والهامات التي تعانق السماء، والذي صادف 3 نوفمبر، تزامناً مع الاحتفال بذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مقاليد الحكم في 3 نوفمبر 2004، وصادف أيضاً اليوم الأول من الجولة الرابعة، ورغم أن المباريات تقام من دون جمهور، فإن جميع الأندية حرصت على الاحتفال على طريقتها الخاصة.

واكتست المدرجات بالأعلام، بالإضافة إلى أن الأندية تزينت من الخارج أيضاً بالأعلام، بالإضافة إلى عرض شعار «يوم العلم» على الشاشات الإلكترونية بالملاعب، وحرص عدد كبير من الإداريين، على التوشح بالعلم، خلال ظهوره مع فريقه خلال الجولة، وكانت أنديتنا حاضرة في رفع العلم أيضاً في التوقيت المحدد، قبل انطلاقة المباريات، حيث رفرف علم الإمارات شامخاً في ساحات الأندية التي تتوشح بألوانه، في مشهد كرنفالي نادر يختزل قيم السعادة والفخر والانتماء.

والمبادرة ليست جديدة على ملاعبنا التي اعتادت أن تحتفي بكل المناسبات الوطنية، والأهم أن الاحتفالية امتدت إلى مواقع التواصل الاجتماعي عبر «تويتر» و«انستجرام» و«الفيسبوك»، كما قام المسؤولون عن حسابات الأندية، على تصميم فيديوهات عن يوم العلم، ونشرها على حساباتهم، كنوع من الاحتفال الافتراضي وتعويض الجمهور عن عدم المشاركة في الحدث، ولاقت هذه الفيديوهات والصور تجاوباً كبيراً من الجماهير التي تفاعلت مع الاحتفالية، التي تعبر عن الولاء والانتماء.