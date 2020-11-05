حديد و إزيكيل.. «لمسة قاتلة»

مراد المصري (دبي)

فرض فهد حديد لاعب العين، والنيجيري إزيكيل لاعب الجزيرة، نفسيهما نجوماً لـ «الدكة»، في الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، بعدما شاركا من مقعد البدلاء، ونجحا في هز الشباك، لعل الأبرز فيها أنها جاءت في توقيت قاتل.

وانتظر حديد حتى الدقيقة 81، ‬من ‬أجل ‬أن ‬يشارك ‬في ‬تشكيلة «الزعيم»، ‬عندما ‬نزل ‬بديلاً ‬للكازخستاني ‬إسلام ‬خان، ‬وتمكن ‬بعد ‬12 ‬دقيقة، ‬وتحديداً ‬في ‬الدقيقة ‬الثالثة ‬من ‬الوقت المحتسب ‬بدلاً من ‬الضائع، ‬من ‬إحراز ‬هدف ‬أنقذ «البنفسج» ‬من ‬الخسارة ‬أمام «الذئاب»، ‬بعدما ‬تأخر العين ‬بهدف ‬حتى ‬ذلك ‬الوقت ‬المتأخر.

من جانبه، شارك إيزيكيل مع «فخر أبوظبي» مطلع الشوط الثاني أمام بني ياس، في خطوة لتنشيط هجوم فريقه، ونجح اللاعب الوافد الجديد إلى ملاعبنا، في إنهاء حالة الترقب التي سادت المباراة، حينما كان فريقه يتقدم 2-1، ‬ما ‬بين ‬تأرجح ‬لحسم ‬اللقاء ‬بهدف ‬ثالث، ‬أو ‬تلقي ‬التعادل ‬وسط ‬هجمات «‬السماوي»‬، ‬لينجح ‬النيجيري ‬بمجهود ‬لافت ‬في ‬خطف ‬هدف ‬ثالث ‬قاتل، ‬أنهى ‬به ‬مجريات ‬اللقاء ‬في ‬الدقيقة ‬89.