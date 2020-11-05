«الإمبراطور» يستعيد ذاكرة «الشباك النظيفة»

مراد المصري (دبي)

استعاد الوصل ذاكرة الشباك النظيفة للمرة الأولى هذا الموسم، وأيضاً العام الحالي ‬عموماً، ‬بعد ‬تفوقه ‬على ‬اتحاد ‬كلباء ‬3- صفر.

واستقبل «الفهود» 9 ‬أهداف ‬في ‬الجولات ‬الثلاث ‬الماضية، ‬قبل ‬أن يحافظ على شباكه أمس الأول، ‬بفضل ‬تألق ‬الحارس حميد ‬عبدالله، ‬الذي ‬فرض ‬نفسه ‬نجماً ‬للقاء ‬بقيامه ‬بـ ‬9 ‬تصديات ‬حاسمة، ‬كان ‬لها ‬بالغ ‬الأثر ‬في ‬حصد ‬ثلاث ‬نقاط ‬مهمة، من ‬شأنها ‬أن ‬تعيد ‬الثقة ‬إلى «‬الإمبراطور»، ‬بعدما ‬وصل ‬إلى ‬النقطة ‬السادسة.

ونال حميد ثقة الإدارة في فبراير الماضي، بعد تمديد عقده لمدة 3 ‬سنوات ‬إضافية، مع ‬منحه ‬الثقة ‬ليكون ‬الحارس ‬الأول، بفضل ‬الأداء ‬الذي ‬يقدمه.

على صعيد آخر، فإن تواصل الانسجام بين الخطوط يعطي ثماره، بين الرباعي فابيو ليما وفيجريدو ونيكولاس أوروز ورونالدو مينديز، خصوصاً مينديز الذي يزداد تألقاً منذ قرار إعادته إلى الفريق بعد موسم من الغياب، ورفع رصيده إلى هدفين، و3 ‬تمريرات ‬حاسمة، ‬إلى ‬جانب ‬لاعبي ‬الارتكاز ‬علي ‬سالمين ‬وحسن ‬إبراهيم، ‬اللذين ‬يقدمان ‬الثقل للوسط.

وأكد سالمين أن النقاط الثلاث مهمة، من أجل تعويض الخسارة في الجولة الماضية، وقال: جئنا من أجل هدف الخروج بالفوز، وعملنا طوال الأسبوع من أجله، وجميع اللاعبين تعاهدوا على تقديم صورة أفضل، والتركيز في الملعب لتسجيل الأهداف، والحفاظ على نظافة الشباك.