«سمعة» رجل المواقف الصعبة في الوحدة

فيصل النقبي (خورفكان)

يقف إسماعيل مطر «أنشودة السعادة» في الوحدة على مسافة 10 أهداف من دخول نادي المائة، في دوري الخليج العربي، بعدما أحرز هدفه الـ 90، أمس الأول، في مرمى خورفكان، والثالث هذا الموسم، حيث سبق أن هز شباك حتا وشباب الأهلي.

ولم يقتصر التألق على «سمعة»، فضمت قائمة «العنابي» السلوفيني تيم ماتافز الذي بصم بهدفه الرابع، والذي فتح الطريق أمام «أصحاب السعادة للعودة أمام «النسور» الذي كان متقدماً بهدف.

واعترف إسماعيل مطر بالظروف الصعبة التي واجهتهم أمام خورفكان، وقال: المهم هو حصد النقاط الثلاث، حتى يواصل الفريق حضوره القوي ولكل مباراة ظروفها، والمباراة لم تكن سهلة، والأداء يتحسن في اللقاءات المقبلة، والوحدة ينتزع الفوز، حتى وإن لم يكن في مستواه، ويجب أن نفكر في مباراة الوصل، لأنها لن تكون سهلة.

وفي المقابل، دفع خورفكان ثمن التفريط في المحافظة على الفوز، وعانى في الشوط الثاني، حتى منح الوحدة فرصة قلب النتيجة، ووضح أثر تراجع اللياقة البدنية على مستوى اللاعبين، وهو الأمر الذي تكرر أكثر من مرة، وتسبب بوجود الفريق في المركز الأخير من دون رصيد من النقاط.