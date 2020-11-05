دوري 21: «النمور» تطارد «العلامة الكاملة» في معقل «الإمبراطور»

معتصم عبدالله (دبي)

يطارد «نمور» اتحاد كلباء «العلامة الكاملة»، في دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، في المواجهة المرتقبة أمام الوصل اليوم، على ملعب «زعبيل»، في ختام الجولة الرابعة، والتي تشهد مباراتي الوحدة مع خورفكان، على استاد آل نهيان، وحتا مع شباب الأهلي، على استاد حمدان بن راشد.

ولن تكون مهمة اتحاد كلباء الساعي لتحقيق فوز رابع، بعد التفوق على شباب الأهلي 3-2، وعجمان 1- صفر، والجزيرة 3-1، سهلة أمام الوصل، والراغب بدوره في استعادة ذاكرة الفوز، بعد تعادله أمام حتا والنصر 1-1، أملاً في تحقيق الانتصار الثاني، بعد الأول 2-1 أمام بني ياس.

ويشعل فارق النقطة، الذي يفصل ما بين الوحدة صاحب المركز الأخير من دون رصيد، وخورفكان الحادي عشر برصيد نقطة، أجواء مواجهة «الجريحين»، حيث تجمع الرغبة في تحقيق الفوز الأول «العنابي» المتعثر بالخسارة في ثلاث مباريات، آخرها أمام شباب الأهلي 1-4 في الجولة الماضية، و«النسور» الساعي للتحليق، بعد ما حصد النقطة الأولى، بالتعادل مع بني ياس 2-2.

وتتوقف طموحات حتا صاحب المركز الخامس حالياً في الارتقاء إلى «مربع الكبار»، والوصول إلى النقطة الثامنة، على نتيجة مواجهته المهمة أمام ضيفه شباب الأهلي المنتشي بانتصاره الأول، في الجولة الماضية على الوحدة 4-1، وحافظ «الإعصار» على سجله خالياً من الخسارة بالفوز على عجمان 4-3، والتعادل في مباراتين أمام الوحدة من دون أهداف والوصل 1-1، فيما تلقى «الفرسان» خسارتين في أول جولتين أمام ثنائي الصدارة؛ اتحاد كلباء 2-3 والعين 1-2.