«البارسا 9» بـ «قفاز الفدائي»!

برشلونة (أ ف ب)

تابع برشلونة الإسباني تألقه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوز ثالث على التوالي، عندما تغلب على ضيفه دينامو كييف الأوكراني 2-1، فيما مني كل من مانشستر يونايتد الإنجليزي وسان جيرمان الفرنسي الوصيف بخسارة مفاجئة أمام مضيفيهما باشاك شهير التركي ولايبزج الألماني بالنتيجة ذاتها في الجولة الثالثة.

على ملعب «كامب نو» في برشلونة، عانى الفريق «الكتالوني» أمام ضيفه المنقوص من العديد من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويدين بفوزه إلى قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي، وجيرار بيكيه صاحبي هدفي الفوز، وتألق حارس مرماه الألماني «الفدائي» مارك أندريه تير شتيجن العائد للتو من عملية جراحية في ركبته أجراها في أغسطس الماضي، حيث تصدى لمحاولات أوكرانية عدة، قبل أن تستقبل شباكه هدفاً لفيكتور تسيجانكوف.

وهو الهدف الرابع لميسي المتوج 6 مرات بجائزة الكرة الذهبية هذا الموسم في جميع المسابقات، وأتت جميعها من ركلات جزاء.

وقال المدرب الهولندي لبرشلونة رونالد كومان بعد اللقاء: «نحن سعداء لأننا فزنا، ولكن علينا أن نلعب أفضل، علينا أن نتحسّن، خاصة عندما لا تكون الكرة بحوزتنا، حيث إننا لم نلعب جيدًا في هذه الحالات.

ورفع برشلونة رصيده إلى تسع نقاط في الصدارة مقابل ست نقاط لمطارده المباشر يوفنتوس العائد إلى سكة الانتصارات، بفوزه الكبير على مضيفه فيرينسفاروش المجري 4-1 على ملعب «بوشكاش أرينا» في بودابست،

وسجل الإسباني ألفارو موراتا «ثنائية»، والأرجنتيني «البديل» باولو ديبالا، والجورجي لاشا دفالي بالخطأ في مرمى فريقه أهداف الضيوف، فيما أحرز الإيفواري فرانك بولي هدف أصحاب الأرض.

وشهدت المباراة عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى المسابقة القارية، إثر غياب لأربع مباريات في جميع المسابقات بسبب إصابته بفيروس «كوفيد-19»، بينها لقاء الأسبوع الماضي في تورينو ضد الغريم السابق برشلونة ونجمه ميسي.

وألحق باشاك شهير الهزيمة القارية الأولى بمانشستر يونايتد هذا الموسم محققاً باكورة انتصاراته في المسابقة العريقة، عندما تغلب عليه 2-1، فيما ثأر لايبزج من ضيفه سان جيرمان الوصيف وتفوق عليه بالنتيجة ذاتها في إعادة لنصف نهائي الموسم الماضي.

وبقي يونايتد في الصدارة برصيد ست نقاط أسوة بلايبزج الثاني، فيما تجمد رصيد سان جيرمان عند 3 نقاط في المركز الثالث أمام باشاك شهير.

في المباراة الأولى، سجل الفرنسي أنطوني مارسيال هدف يونايتد، فيما أحرز السنغالي ديمبا با والبوسني أدين فيشكا هدفي أصحاب الأرض.

وكان يونايتد استهل مشواره في البطولة بطريقة مثالية بفوزه على سان جيرمان خارج قواعده 2-1، قبل أن يسحق في الثانية ضيفه لايبزج بخماسية نظيفة.

في المقابل، حقق باشاك شهير فوزاً تاريخياً هو الأول له في المسابقة القارية العريقة، التي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه بعد خسارتيه في أول جولتين.

وقال أولي جونار سولسكاير مدرب «يونايتد»، إن أخطاء دفاع فريقه «لا تغتفر» في الشوط الأول، وفي الهدف الأول أرسلنا تمريرة قصيرة في ضربة ركنية، ونسينا بأمر المهاجم في الأمام، هذا لا يغتفر، لم نقم بواجبنا، وهذه هي مسؤوليتي، لا نشاهد أهدافاً مثل هذه على هذا المستوى. لا يجب أن تهتز شباكك بمثل هذه السهولة. عندما يحدث ذلك، تصبح عملية الفوز بالمباريات أصعب كثيراً.

وثأر لايبزج من سان جيرمان ليضعه في موقع لا يحسد عليه، ويزيد الضغط على مدربه الألماني توماس توخل.

وافتتح الأرجنتيني أنخل دي ماريا التسجيل للضيوف، لكنه أهدر ركلة جزاء، قبل أن يسجل لايبزج هدفين عبر الفرنسي كريستوفر نكونكو والسويدي إيميل فورسبرج من ركلة جزاء.