«هالاند 26» يهدي دورتموند «قمة السادسة»

بروج (أ ف ب)

قاد المهاجم الدولي النرويجي الواعد إرلينج هالاند «20 عاماً» فريقه دورتموند الألماني إلى فوز كبير على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثية كان نصيبه منها ثنائية، رافعاً غلته التهديفية في المسابقة إلى 14 هدفاً في 11 مباراة، بعدما افتتح الدولي البلجيكي ثورجان هازارد التسجيل في الدقيقة 14.

وهو الهدف الـ26 لهالاند في 28 مباراة مع دورتموند، منذ انتقاله إلى صفوفه في يناير الماضي قادماً من سالزبورج النمساوي.

وواصل الفريق الألماني صحوته بعد خسارته أمام مضيفه لاتسيو 1-3 في الجولة الأولى، وحقق فوزه الثاني توالياً منتزعاً صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، فيما مني كلوب بروج بخسارته الأولى مقابل فوز وتعادل، فتراجع إلى المركز الثالث برصيد أربع نقاط. وفي المجموعة ذاتها، عاد لاتسيو الإيطالي المنقوص من العديد من العناصر الأساسية بسبب فيروس كورونا المستجد، بتعادل ثمين من أرض مضيفه زينيت سان بطرسبورغ الروسي 1-1.

وكان زينيت في طريقه لتحقيق فوزه الأول في دور المجموعات، عندما تقدم بهدف رائع لألكسندر أيروخين بتسديدة «على الطاير» بيمناه من مسافة قريبة إثر رأسية من القائد لأرايم دزيوبا، ولكن البديل الإكوادوري فيليبي كايسيدو، نجح في إدراك التعادل بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة، إثر تمريرة من فرانشيسكو أتشيربي أسكنها على يمين الحارس ميخائيل كيرجاكوف.