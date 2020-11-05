«البلوز» يواصل الصحوة والنصيري ينقذ إشبيلية

لندن (أ ف ب)

في المجموعة الخامسة، تابع تشيلسي الإنجليزي صحوته وحقق فوزه الثاني توالياً، عندما تغلب على ضيفه رين الفرنسي 3-صفر، وحذا حذوه إشبيلية الإسباني، بعدما أنقذه مهاجمه الدولي المغربي يوسف النصيري من فخ ضيفه كراسنودار الروسي بثنائية قلبت تخلفه 1-2 إلى فوز 3-2.

وفرض المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثنائية من ركلتي جزاء في الدقيقتين العاشرة و41، وأضاف تامي أبراهام الثالث في الدقيقة 50.

ولعب رين بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 لطرد مدافعه البرازيلي هنريكي دالبير لتسببه في ركلتي الجزاء فخرج بإنذارين.

وقاد النصيري فريقه إشبيلية بعشرة لاعبين إلى «قلب الطاولة» على مضيفه كراسنودار بتسجيله ثنائية في ثلاث دقائق، وضرب الفريق الروسي بقوة في بداية المباراة وسجل هدفين مبكرين الأول عبر شابي سليمانوف والسويدي ماركوس بيرج من ركلة جزاء، وقلص الدولي الكرواتي السابق إيفان راكيتيتش الفارق بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية من جوان جوردان، وتلقى إشبيلية ضربة موجعة بطرد قائده خيسوس نافاس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ودفع المدرب جولن لوبيتيجي بالمهاجمين النصيري والبرازيلي فرناندو مكان جوردان والمغربي الأصل منير الحدادي، فنجح الأول في إدراك التعادل بعد تسع دقائق من نزوله، ثم سجل هدف الفوز بعد ثلاث دقائق.