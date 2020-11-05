سكولز: مدافعو «يونايتد» أطفال تحت 10 سنوات!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال النجم المخضرم بول سكولز «أسطورة» مانشستر يونايتد في عصره الذهبي، تحت قيادة السير أليكس فيرجسون، إن مدافعي الفريق الحالي ليونايتد، خلال مواجهة باشاك شهير كانوا أشبه بفريق «أطفال تحت 10 سنوات»، في إشارة ساخرة للهدف الأول الذي تلقاه مرمى الفريق بعد 12 دقيقة فقط من بداية المباراة، عندما تقدم كل اللاعبين، بمنْ فيهم المدافعون في إحدى الركلات الركنية، من دون ترك أي مدافع في النصف الخلفي، أو على دائرة السنتر على الأقل.

وأضاف: فقد لاعبو «يونايتد» الكرة بعد هذه الركلة الركنية، فأرسلها إيدن فيسكا لاعب باشاك شهير طويلة إلى نصف الملعب، حيث كان زميله ديمبا با غير مراقب، فانطلق بها وسجل هدف فريقه الأول.

وقال: ما حدث يرجع في الأساس إلى التنظيم الدفاعي السيئ للفريق، وفي مثل هذه الحالات ينبغي أن يبقى لاعب أو اثنان في الخط الخلفي، أو على الأقل عند دائرة منتصف الملعب، تحسباً لأي هجوم مضاد. وأضاف: أفهم أن يحدث ذلك في الدقيقة الأخيرة من المباراة، عندما يتقدم كل لاعبي الفريق، بمن فيهم حارس المرمى أحياناً، لأنها الفرصة الأخيرة لإدراك التعادل أو تحقيق الفوز، حسب سير المباراة، ولكن أن يحدث في الدقيقة 12، فتلك كارثة لا ينفع معها أي عذر.