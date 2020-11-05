إصابة هافيرتز بـ «كورونا»

لندن (أ ف ب)

أعلن تشيلسي الإنجليزي إصابة لاعب وسطه، الواعد الدولي الألماني كاي هافيرتز، بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي اللندني، في بيان على موقعه الرسمي على الإنترنت: فرانك لامبارد أكد أن اختبارات هافيرتز إيجابية لـ «كوفيد-19».

وأضاف: «نتيجة لذلك، يخضع اللاعب الآن لفترة من العزلة الذاتية، ولم يشارك في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام رين الفرنسي على ملعب ستامفورد بريدج في لندن».

وعانى هافيرتز «21 عاماً»، في بداية الموسم، لفرض نفسه أساسياً في تشكيلة النادي اللندني، منذ انضمامه إلى صفوفه الصيف الماضي، قادماً من باير ليفركوزن.

وسجل هافيرتز هدفاً واحداً فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو يكافح للوصول إلى ذروة مستواه بعد أن استخدمه مدرب «البلوز» فرانك لامبارد في مراكز عدة.