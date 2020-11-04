حمدان بن محمد يوجه بتنظيم تحدي دبي للدراجات

دبي (وام)

استلهاماً لنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في تشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة، لاسيما ركوب الدراجات الهوائية، وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتنظيم «تحدي دبي للدراجات الهوائية» 20 نوفمبر الجاري على شارع الشيخ زايد ووسط أبرز معالم دبي مثل برج خليفة ومركز دبي التجاري العالمي ووسط مدينة دبي والخليج التجاري وقناة دبي المائية، وذلك ضمن فعاليات «تحدي دبي للياقة 2020».

ودعا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مجتمع الإمارات للمشاركة في هذا التحدي، وقال سموه: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ألهمنا بتشجيعه المستمر على ممارسة الرياضة، لتنظيم هذا النوع من الأحداث التي يمكن أن يشارك فيها كل أفراد المجتمع، من جميع الأعمار، وعلى مختلف مستويات لياقتهم البدنية، والتحدي الجديد ينسجم مع رؤيتنا لتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، والهدف ليس المنافسة ولكن تحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، وأدعو الجميع لمشاركتي هذا التحدي الجديد، ليكون مجتمعنا صحياً ونشطاً وقادراً على العطاء».

الفعالية تنظم للمرة الأولى على شارع الشيخ زايد (من المصدر)

ويعد «تحدي دبي للدراجات الهوائية» الفعالية الأولى من نوعها في دبي ويتضمن مساراً مناسباً للعائلات لمسافة أربعة كيلو مترات، وآخر لمسافة 14 كيلو متراً، ويمكن لهواة ركوب الدراجات بكافة مستويات اللياقة ابتداءً من عمر 5 سنوات وما فوق المشاركة في المسار الأول حول بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، أما المسار الثاني فقد صمم لهواة ركوب الدراجات من سن 13 عاماً وما فوق ويمتد عبر وسط مدينة دبي مروراً بالخليج التجاري وقناة دبي وشارع الشيخ زايد، وستكون هذه المرة الأولى التي يتاح فيها لسكان دبي ولزوارها ركوب الدراجات على شارع الشيخ زايد المؤلف من 14 حارة مرورية والاستمتاع بهذا التحدي في الهواء الطلق، ويتعين على الراغبين في المشاركة استخدام دراجاتهم.