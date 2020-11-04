«الفرسان» يعود بـ «هاتريك»

منير رحومة (دبي)

بـ «هاتريك» البرازيلي إيجور جيسوس، عاد شباب الأهلي إلى سكة الانتصارات، ليصحح صورته، بالفوز على حتا، خلال المباراة التي أقيمت مساء أمس، على ستاد العوير، وحسمها «الفرسان» بثلاثية، في ختام منافسات الجولة الرابعة، لدوري الخليج العربي.

وفي بقية مباريات أمس، فاز الوحدة على خورفكان 2-1، تقدم «النسور» بهدف ريكاردينهو في الدقيقة 36، قبل أن يقلب «العنابي» الطاولة، ويسجل هدفين عن طريق ماتافز وإسماعيل مطر في الدقيقتين 44 و71، كما فاز الوصل أيضاً خارج ملعبه على اتحاد كلباء بثلاثية، حملت توقيع فابيو ليما وجواو فيجريدو ورونالدو منديز في الدقائق 3 و8 و81.

وبعد تعادلين متتاليين، استعاد شباب الأهلي نغمة الانتصارات، ورفع رصيده إلى 8 نقاط، بعد انتزاعه ثلاث نقاط ثمينة، بينما تجمد رصيد «الإعصار» عند «نقطة يتيمة» في المركز قبل الأخير، وتألق المهاجم المقيم إيجور جيسوس، بإحراز الهدف الأول في الدقيقة 21، بعد تمريرة عرضية من هيلدون راموس، ثم أضاف هدفين في الدقيقتين 49 و51، مؤكداً إمكانياته الهجومية الكبيرة، ومنهياً أزمة إضاعة الفرص التي كان يعيشها «الفرسان».

وقدم حتا أداءً طيباً في الشوط الأول، وهدد مرمى ماجد ناصر، في العديد من المرات عن طريق موسوندا، إلا أن مستواه تراجع بدرجة كبيرة في الشوط الثاني، خاصة بعد الارتباك الدفاعي، واستقبال هدفين سريعين، الأمر الذي أثر على معنويات اللاعبين، وأفقدهم القدرة على رد الفعل، أما مدرب شباب الأهلي استغل حسم النتيجة مبكراً، في منح الفرصة لعدد من البدلاء للاستفادة من الاحتكاك، مقابل إراحة بعض العناصر المهمة، خاصة أمام الجولات المضغوطة.