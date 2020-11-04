الزرعوني.. «مهندس الشاطئية» بـ «الملاعب اليابانية»

معتصم عبدالله (دبي)

لفت راشد الزرعوني «27 عاماً»، الطالب المواطن المبتعث في جامعة طوكيو للعلوم باليابان، أنظار المتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال مشاركته الجمهور لقطات لمباريات متنوعة، وتدريبات مستمرة في نشاط كرة القدم الشاطئية باليابان، مع فرق عدة، بالتزامن مع مواصلته دراساته العليا لنيل شهادة الماجستير في «الهندسة الميكانيكية».

وكشف الزرعوني، اللاعب السابق بفرق المراحل السنية بنادي شباب الأهلي لفترة قصيرة، عن تعلقه بكرة القدم الشاطئية، والتي برع فيها بشكل متميز دفعه لخوض تجارب متنوعة مع أكثر من فريق باليابان، وقال الزرعوني لـ «الاتحاد»: قدمت إلى اليابان عام 2018 طالباً مبتعثاً، بعد إكمال دراستي في الإمارات بكليات التقنية العليا، وقادتني الصدفة لأن أكون لاعباً للشاطئية.

وأضاف: التحقت بدايةً بجامعة تشيبا لدراسة اللغة اليابانية لمدة 6 أشهر، وفي ظل رغبتي ممارسة النشاط الرياضي بلعب كرة القدم كهواية مع فريق الجامعة، اصطدمت باللوائح التي تمنع طلاب الماجستير اللعب بصورة نظامية، ولجأت بفضل نصيحة صديق ياباني لكرة القدم الشاطئية.

وجاءت بداية الزرعوني مع «الهواية الجديدة» بفريق نينجا مياغي في مدينة مياغي شمال اليابان، وقال: التجربة الأولى فرصة جيدة لاكتساب مهارات اللعبة وزيادة رصيد الخبرات، والنتائج الإيجابية في أول مشاركة رسمية في بطولة شمال اليابان بوصولنا إلى النهائي حفزتني للاستمرار.

ومنح الظهور الإيجابي في المشاركة الأولى الزرعوني وبقية زملائه في الفريق الفرصة للعب في بطولة ثانية بجزيرة أوكيناوا، والتي واجه فيها الشاب الإماراتي مجموعة من الفرق، التي ضمت لاعبين من المستوى الأول في اليابان في كرة القدم الشاطئية، وقال: نجحت في تسجيل 3 أهداف لفريقي في البطولة، من بينها هدف صنف الأفضل من لعبة مقصية مزدوجة من وسط الملعب تقريباً، ليحصل بعدها على فرصة جديدة مع عودته إلى مدينة تشيبا مع فريق «إيجيهارا فوندس»، قبل الالتحاق بفريق «كاواساكي» مطلع العام الحالي 2020، والذي يلعب في صفوفه حالياً.

وقال الزرعوني: «رغم توقف المنافسة المحلية بداعي «جائحة كورونا»، قبل استئناف النشاط، خضنا 5 مباريات حتى الآن، حققنا الفوز في 3 والخسارة في مباراتين، وننافس على المركز الثالث»، ولفت إلى أن الظروف كانت مواتية أمامه للجمع بين الدراسة وممارسة النشاط الرياضي، مؤكداً على رغبته الجادة في إكمال مشواره الكروي لدى عودته للبلاد، أملاً في اللعب لمنتخب الإمارات، والمساهمة مع بقية اللاعبين للمنافسة في بطولة كأس العالم والمنافسات القارية.