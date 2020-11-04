بلات مدير رياضي لـ«الزعيم»

العين (الاتحاد)

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، مساء أمس، تعيين ديفيد بلات، في منصب المدير الرياضي للشركة، وذلك اتساقاً مع النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للنادي وشركاته. ويملك بلات خبرة طويلة في العمل الرياضي، وتحديداً مجال كرة القدم في إنجلترا لمدة 15 ‬عاماً.

وأعرب بلات عن سعادته وفخره واعتزازه بالانتساب إلى أحد أكبر وأفضل أندية كرة القدم على مستوى آسيا، وقال: العمل الإداري في أندية كرة القدم الكبيرة، يتطلب جهوداً مضاعفة لتحقيق الأهداف، وفقاً للخطة الاستراتيجية ورؤية النادي، وذلك من خلال مواكبة التطور، سعياً لبلوغ أعلى مؤشرات النجاح على المستويات كافة، فنياً، إدارياً ومالياً.

وأضاف: اطلعت على الخطط الاستراتيجية والأهداف المحددة من شركة كرة القدم، والخاصة بالعمل الإداري والتنظيمي في المدرسة، مروراً بأكاديمية الكرة، وصولاً إلى الفريق الأول، واعتمد مجلس إدارة الشركة آلية التنفيذ، والتي بدأنا فيها فعلياً، من خلال تعزيز سياسة التواصل بين القطاعات المعنية.