338 جواداً في البطولة الوطنية لجمال الخيول

أبوظبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس جمعية الخيول العربية، وبإشراف الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس الجمعية، تنطلق في الثانية ظهر اليوم بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية، والتي تستمر لمدة أربعة أيام بميدان قفز الحواجز بنادي أبوظبي للفروسية.

وتنظم البطولة جمعية الخيول العربية، وفقاً لقوانين المنظمة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة «الأيكاهو»، وتشارك فيها 338 من الخيول العربية الأصيلة تعود لنحو 156 مالكاً، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 4 ملايين درهم، بالإضافة إلى تكريم خاص بالبطولة يتمثل في كأس الشيخ زايد بن سلطان، فضلاً عن جوائز بقيمة 20 ألف درهم تمنح لأفضل ست فئات من خيول الملاك المواطنين، كما تم تخصيص جوائز خاصة بالعارضين تمنح لأفضل ثلاثة من العارضين المواطنين، وجائزة أخرى لأفضل عارض محلي من مرابط المواطنين.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول من البطولة في الثانية ظهراً بفئة المهرات بعمر سنة، تعقبها أشواط الفئة الثانية للمهرات بعمر سنتين، ثم شوط فئة المهرات بعمر 3 سنوات.

وبناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بتمكين المواطنين في مختلف مجالات هذا النشاط، أكد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان أن نسخة هذا العام من البطولة تأتي وطنية خالصة، حيث تدار بطاقم تحكيم إماراتي كامل، بالإضافة إلى وجود مساعد حكم ساحة مواطن لأول مرة.

وأعلن الشيخ زايد بن حمد آل نهيان أن البطولة تهدف لدعم الملاك المواطنين، وتتميز نسخة هذا العام بزيادة الجوائز المالية وزيادة فرص الفوز، هذا بالإضافة إلى تخصيص 6 جوائز إضافية للملاك المواطنين بخلاف جوائز خاصة لتشجيع العارضين المواطنين.

وأعرب الشيخ زايد بن حمد عن أمنياته بأن يكون موسم عروض جمال الخيول العربية حافلاً هذا العام استمراراً للنجاحات التي تحققت في المواسم الماضية، وقال: إن الجمعية على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يأتي فيها الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أنها استطاعت أن تعد العدة لمواجهة التحديات ومواصلة هذا النشاط بكل سلاسة، مع الالتزام التام بأعلى معايير الأمان والإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة جميع المشاركين.