افتتاح موسم «ميدان» الليلة: «كوماندينج» يفاوض «كوزواي» على اللقب

دبي (الاتحاد)

يستضيف مضمار ميدان، مساء اليوم، حفل سباقاته الأول لهذا الموسم، ويتألف من ستة أشواط، جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، على الأرضية الرملية، وتتنافس خلالها 57 خيلاً،

وسيكون الصراع ملتهباً بين خيول المدرب ساتيش سيمار، في الشوط الرابع والرئيس لمسافة 1400 متر، ومخصص لخيول الثلاث سنوات، وقام الفارس الرئيس ريتشارد مولن باختيار «ليك كوزواي»، فيما يقود تاج أوشي الجواد «كوماندينج».

ولم يحقق «ليك كوزواي» الفوز ولكن حل ثانياً مرتين، وحل رابعاً في سباق الفئة الثالثة، تقدم فيها على «كوماندينج» صاحب الفوزين على مسافة الميل، قبل أن يشارك في سباقات مصنفة ويحرز المركز الرابع في سباق البستكية (قوائم).

وهناك «سبيد شانس» الفائز في سباقين في فرنسا، إلى جانب «سبيريت أوف لايت» و«المداير» الفائز في سباق للمبتدئة.

ويتصدر المهر «زبردست» بإشراف سالم بن غدير، وقيادة رويستون فرينش، ترشيحات الشوط الأول لمسافة 1900 متر، بعد إحرازه الوصافة في سباق الألفي جينيز الإماراتي (للفئة الثالثة)، وهو صاحب التصنيف الأعلى بين الخيول والبالغ 92.

ويسعى «ديزرت سيكرت» بإشراف علي راشد الرايحي، وقيادة كونور بيسلي، لإثبات جدارته في ظهوره الأول محلياً، وهناك «لايتكوين» بقيادة تاج أوشي، الذي ينطلق في ميدان للمرة الأولى، إلى جانب «تورنو سوبيتو» بإشراف دوج واتسون، وقيادة باتريك دوبس.

وسيكون الشوط الثاني على مسافة 1200 متر، مسرحاً لتنافس ستة خيول مبتدئة في عمر السنتين، لم يشارك أي منها في السباقات من قبل، ويدفع ساتيش سيمار بكل من «برينس أوف بارما» و«شمران».

ويدفع عميد المدربين علي راشد الرايحي بالمهر «جراند دبي» و«زو ستورم»، بينما ينافس «رير نينجا»، بإشراف سالم بن غدير وقيادة رويستن.

ويتصدر «سيركل دريم»، بقيادة برنارد بنيرو، الفائز في سباق للمبتدئة على ذات المضمار والمسافة، منافسات الشوط الثالث، تكافؤ بمشاركة 12 خيلاً على مسافة 1200 متر، وينافسه «تابرناس» بإشراف أحمد بن حرمش، وقياد فرناندو هارا، المتخصص في جبل علي.

وينافس بقوة «جرفيز» بإشراف الرايحي وقيادة ساندرو بايفا، و«ريتش اند فيمص» بإشراف ابن غدير وقيادة فرينش صاحب المركز الثاني في جبل علي.

وسيكون «جولدن جول» بإشراف دوج واتسون، وقيادة باتريك دوبس، المرشح الأول لتحقيق الفوز، بعد فوزه الموسم الماضي في ميدان، وذلك في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر تكافؤ، وينافسه «واي أوف ويزدوم» صاحب الأداء المتماسك في جميع مشاركاته.

وهناك «سبيدي موف» بإشراف ساتيش سيمار، و«المرعب» بإشراف علي راشد الرايحي.

ويدفع بطل المدربين دوج واتسون بالجواد «إليوشنال» بقيادة باتريك دوبس، وهو مرشح لتحقيق فوزه الثاني على ذات المضمار والمسافة، في ختام الأمسية بسباق تكافؤ لمسافة 2000 متر لخيول الأربع سنوات فما فوق.

وسيكون خصماً عنيداً كل من «ترايد اند ترو» رفيق «إليوشنال» في الإسطبل، و«سيكرت تريد» بإشراف الرايحي، وقيادة بيسلي، بينما يمثل سالم بن غدير «ستريكر» صاحب التصنيف الأعلى، و«فيرناس» صاحب المركز الثاني العام الماضي في ميدان.

الترشيحات:

1- زبردست، ديزرت سيكريت، تورنو سوبيتو

2- برينس أوف بارما، شمران، جراند دبي

3- سيركل دريم، تابرناس، جرفيز

4- ليك كوزواي، كوماندينج، سبيد شانس

5- جولدن جول، واي أوف ويزدوم، سبيدي موف

6- إليوشنال، ترايد اند ترو، سيكرت تريد