النتيجة النهائية لانتخابات الدراجات اليوم

دبي (الاتحاد)

تعتمد لجنة الانتخابات باتحاد الدراجات، اليوم، النتيجة النهائية لانتخابات اتحاد الدراجات والتي أقيمت منذ 10 أيام في الشارقة، وأسفرت عن فوز منصور بوعصيبة برئاسة اتحاد الدراجات، بعد منافسة قوية مع نورة الجسمي على مقعد الرئاسة.

وأكد حسن المرزوقي، المتحدث الرسمي للجنة الانتخابات، أن لجنة الطعون لم تتلق أي طعن من المرشحين بعد انتهاء الانتخابات، وهو ما يعني اعتماد النتيجة النهائية للمرشحين الفائزين، وشهدت الانتخابات منافسة قوية، خاصة في فئة الرئيس والعنصر النسائي، في الاتحاد وتم انتخاب مجلس جديد، باستثناء عضو المجلس السابق نايف جكه الذي سبق له التواجد في المجلس السابق.