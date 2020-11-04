«اليوم الوطني» تدشن موسم الجودو 27 نوفمبر

أبوظبي (الاتحاد)

وافق محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، على التعديل الذي أجرته لجنة مسابقات الجودو بالاتحاد، لانطلاقة الموسم الرياضي لمسابقات الجودو لعام 2020 -2021، والذي تحدد له 27 من الشهر الحالي بدلاً من الـ20 منه، وفقاً للبروتوكول الصحي الصادر من الجهات العليا، على أن تكون الانطلاقة الجديدة ببطولة اليوم الوطني للرجال فقط بدلاً من كأس الاتحاد بعد قرار الهيئة العامة للرياضة القاضي بتأجيل جميع المسابقات والأنشطة والفعاليات الرياضية لفرق ما دون 18 سنة، إلى نهاية شهر ديسمبر المقبل، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس ‎كورونا.

وتقام بطولة اليوم الوطني للرجال بصالة نادي خورفكان لأول مرة، وهي ضمن 7 بطولات مختلفة ينظمها الاتحاد خلال هذا الموسم الاستثنائي، وتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الاتحاد، بعد أن تسببت «الجائحة» في إعادة برمجتها، بعد أن صدرت لائحة البطولة الافتتاحية الفنية والتنظيمية، وتتضمن المبادئ العامة لإعادة النشاط وافتتاح المرافق الخدمية والترفيهية في فترة التعايش مع الفيروس العديد من النقاط والإرشادات والشروط التي تمثل الإجراءات الاحترازية، والمتعلقة بالمبادئ العامة لإعادة افتتاح المرافق المختلفة، وتتضمن ضرورة إجراء فحص مخبري لكل المشاركين، ويشمل اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية والعاملين والموظفين في مرافق الأندية والحكام، ويتم التأكد من سلبية النتيجة قبل استئناف النشاط.

وسيتم تعميم البرنامج المعدل إلى كافة الأندية الأعضاء، بعد قرار الهيئة العامة للرياضة القاضي بتأجيل جميع المسابقات والأنشطة والفعاليات الرياضية لفرق ما دون 18 سنة، إلى الشهر المقبل.