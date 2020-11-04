500 مشارك في بطولة أبوظبي للكنعد

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت أمس منافسات الجولة الختامية من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل، برعاية ودعم فريق الطيار وبمشاركة قرابة 500 قارب، وتقام البطولة وسط الإجراءات الاحترازية التي تطبق بروتوكول الصحة والسلامة للتصدي لانتشار المرض، وكانت اللجنة المنظمة من النادي وفريق الطيار قد قامت بتوضيح كافة إجراءات السلامة والأمان للمتسابقين، عبر اللوائح والقوانين التي تم بثها مسبقاً.

وتقام الجولة وسط أجواء كبيرة من التفاؤل لدى الجميع، خاصة أنه بداية الموسم بالنسبة لفئتي الكنعد والسكل، ومن المرتقب أن نرى أوزاناً كبيرة خلال المشاركة، الجدير بالذكر أن البطولة تحظى بأغلى قيمة للجوائز على مستوى الشرق الأوسط، حيث تبلغ قيمتها مليوناً وثلاثمائة ألف درهم، وينافس الأبطال أيضاً على ألقاب الموسم لفئتي الكنعد والسكل، حيث يأتي مع اللقب زورق صناعة القمزي مارين.

ويتصدر الترتيب العام في فئة الكنعد حمدان عبدالله العبيدلي برصيد 129 نقطة، وفي فئة السكل يتصدر الترتيب العام عبد الله بطي الرميثي برصيد 90 نقطة، وستكون هذه الجولة فاصلة لأصحاب المراكز الأولى لختام الموسم.

الجدير بالذكر أن التتويج لأبطال الجولة وأبطال الموسم سيكون الأحد المقبل، بعد نهاية البطولة بيوم، في تمام السابعة مساء في مقر النادي على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي.

وشدد ناصر الظاهري، مشرف عام قسم السباقات في النادي، أن عدد المنافسين مرشح للوصول لأرقام أكبر، خاصة أن آخر أيام التسجيل هو الجمعة، مما يعني أن الجولة قد تكسر رقماً قياسياً جديداً في عدد المسجلين، وقال: شعبية وحضور البطولة يزداد مع كل جولة، ونريد أن نرفع أكثر من هذه الشعبية، خاصة أنها من الرياضات التراثية القديمة في الإمارات ولها حضور كبير في مجتمعنا.

من جهته، قال هزاع محمد بن ربيع المهيري مؤسس فريق الطيار: سعداء بأن نشاهد ارتفاعاً كبيراً في عدد المشاركين في البطولة، خاصة بعد العودة، ونترقب متابعة ومنافسة قوية جداً في الأيام الأربعة المقبلة؛ من أجل الظفر بالناموس، وتمنى السلامة للجميع والانتباه في تطبيق مختلف القوانين التي تم وضعها، وأيضاً الالتزام بكل اللوائح، مؤكداً أن تكاتف المشاركين مع اللجنة يقود دوماً للنتائج المطلوبة والمرجوة.

من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة المنظمة أيضاً عن تقديم جوائز فورية لأول خمسة أوزان يتم تسليمها من خلال المنافسة، وستكون الجائزة عبارة عن خمسة آلاف درهم لكل متسابق، ولا يشترط في التسليم أن تكون السمكة من فئة محددة، بل المنافسة مفتوحة في فئتي الكنعد والسكل، وفي حال لم يتم تسليم الخمسة في اليوم الأول، تمتد المسابقة لليوم الثاني.