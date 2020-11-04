«تحدي الثلج».. سباق النخبة للرجال والسيدات

دبي (الاتحاد)

تنطلق في السادسة صباح غد، فعاليات النسخة الحادية عشرة من بطولة تحدي العوائق الجليدية «تحدي الثلج»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم» في «سكي دبي» في مول الإمارات.

وستكون انطلاقة المنافسات بسباق فئة «النخبة»، الذي يقتصر التنافس فيها على الرجال والسيدات الذين يمكنهم إكمال الدورة في أقل من 25 دقيقة، ويليه سباق فئة «جست فور فن» للرجال والنساء، والذين سيتم تقسيمهم إلى ست مجموعات مختلفة لبداية متدرجة، في حين ستكون مجموعة «السيدات فقط» هي الأخيرة في خط الانطلاق، وسيتم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في جميع الفئات بالبطولة في نهاية السباق.

ويقام التحدي في نسخته الجديدة هذا العام التي تم فيها استحداث فئة تنافسية خاصة للسيدات الراغبات في المنافسة في أجواء تنافسية جديدة مخصصة «للسيدات فقط»، يواجهن خلالها حواجز متنوعة يتراوح عددها بين 22 و24 عائقاً تشكل قمة التشويق والتحدي في هذا الحدث السنوي المرتقب، والذي يستقطب مشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار ما بين 15- 60 عاماً.

وتم تصميم الحواجز بما يجعل المشاركين في البطولة يواجهون مختلف التحديات التي تتطلب مهارة في التعامل مع كل منها، وبما يضفي على المنافسات المزيد من القوة والتشويق، في درجة حرارة تبلغ 4 تحت الصفر، وسيتم تحويل المنطقة الثلجية في سكي دبي إلى مضمار سباق مليء بالحواجز والعقبات المتنوعة، حيث يتنافس المشاركون في التسلق والتدحرج والجري فوق الجليد وفوق الشبكات واجتياز المتاهة داخل كرة كبيرة، والتعلق بالحبال في الهواء، والقفز على العجلات والتسلق ركضاً، وغيرها من العقبات المشوقة التي تزيد من قوة التنافس.

ويحصل جميع من يجتاز خط النهاية على ميدالية المشاركة، بعد أن يعيدوا شريحة التوقيت الخاصة بهم عند خط النهاية، كما سيحصلون جميعاً على قميص تحدي الثلج التذكاري، ولن تكون هناك جوائز أو مراسم تتويج للفائزين.