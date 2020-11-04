بوجاتشار: مسار جولة فرنسا للدراجات يناسب قدراتي

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت اللجنة المنظمة عن مسار جولة فرنسا للدراجات 2021، الذي سينطلق خلال الفترة من 26 يونيو وحتي 18 يوليو، ويبدأ السباق من منطقة بريتاني، مروراً بجبال الألب، ثم جنوباً مروراً بجبال البيرينيه، قبل التوجه شمالاً إلى خط النهاية في باريس.

ويطمح فريق الإمارات للفوز بلقب الجولة وتعليقاً على مسار الجولة، قال تادي بوجاتشار: «إنه مسار مميز، وهو أقرب إلى مسار جولة فرنسا الكلاسيكي، قبل أن يتغير في السنوات القليلة الماضية، سيكون الأسبوع الأول في منطقة بريتاني حماسياً، حيث من المتوقع أن نشهد هبوب رياح عكسية، وأن نواجه طقساً قاسياً، ثم يبدأ السباق ضد الزمن، وأعتقد أنه سيكون مناسباً لقدراتي، بعد ذلك سنتوجه إلى جبال الألب، حيث سنخوض سباقات صعبة وشاقة، ولا سيما في المرحلة التي سنجتاز فيها جبل فينتو مرتين في يوم واحد».

وأضاف: تتضمن هذه المراحل ما يزيد على 4500م من مسافات التسلق، لذا ستكون السباقات شاقة جداً، أما السباقات في جبال البيرينيه، فهي تناسب قدراتي تماماً، كما أنني أعرف هذه الطرق جيداً بسبب مشاركتي في جولة فرنسا العام الماضي، وستتضمن الجولة ثلاث نهايات جبلية فقط، أتوقع أن تكون السباقات مثيرة كما هي العادة في جولة فرنسا.