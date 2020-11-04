اتحاد السباحة يوقع مذكرة تعاون مع نظيره الإسرائيلي

دبي (الاتحاد)

يستعد اتحاد السباحة لتوقيع مذكرة تعاون مع الاتحاد الإسرائيلي للسباحة لتعزيز سبل التعاون، وأوضح عبدالله الوهيبي الأمين العام للاتحاد، أن مذكرة التعاون ستتضمن عدداً من المجالات، وسيتم الإعلان عن موعد توقيع الاتفاقية قريباً. وقال: «تلقى اتحاد السباحة رسالة من مسؤول التعاون الدولي لاتحاد السباحة الإسرائيلي مختار حيادري، تطلب التعاون والعمل مع اتحاد الإمارات في العديد من المجالات، منها تبادل معسكرات المنتخبات الوطنية التدريبية في الدولتين، وخلق الفرص للأندية الإسرائيلية من أجل إقامة معسكرات تدريبية في الإمارات، واستضافة المنتخب الوطني في إسرائيل، إضافة إلى إقامة البطولات المشتركة، تنظيم الدورات التدريبية من المستويات العادية إلى المستوى الأولمبي».

وأضاف بأن المذكرة ستتضمن أيضاً التعاون في مجال سباحة المياه المفتوحة، وتنظيم بطولات سباحة مفتوحة، ومعسكرات خاصة لتطوير وتشجيع السباحة المفتوحة في الإمارات.