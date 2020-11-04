«العنابي» يقلب الطاولة بـ «سمعة 90»

فيصل النقبي (خورفكان)

في كل مرة، يؤكد المهاجم إسماعيل مطر أنه قادر على التوهج، وقيادة «العنابي» إلى الانتصارات، ليبقى «سمعة» على قدر التحدي الذي ينتظره دائماً، سواء بالأداء «الرشيق» أو الأهداف الجميلة والممتعة.

وبعد «البصمة الأسطورية» أمام شباب الأهلي، عاد مطر من جديد، مساء أمس، ليهز الشباك أمام خورفكان، في الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، بهدف الفوز الذي كفل للوحدة التفوق 2-1، بعد التأخر في النتيجة، حيث تقدم «النسور» بهدف ريكاردينهو في الدقيقة 36، ورد «أصحاب السعادة» بهدف التعادل عن طريق السلوفيني تيم ماتافز في الدقيقة 44، وجاء الدور على «الحاسم» إسماعيل مطر بهدف الفوز في الدقيقة 71، علماً بأن هدف مطر هو الثالث في شباك «النسور» خلال تاريخ لقاءات الفريقين، وكما أنه يحمل «الهدف 90» في الدوري، ليرفع الوحدة رصيده إلى 7 نقاط، ويبقى خورفكان من دون رصيد.

وكان «النسور» يتطلع لتحسين صورته، وتجاوز النتائج السلبية، بخسارته ثلاث مرات أمام العين، والنصر، وبني ياس، على أمل تعديل مركزه، بعدما تراجع إلى قاع الترتيب، أمام منافس قوي في قامة الوحدة الذي تفوق عليه تاريخياً في الدوري، بالفوز في مباراتين في النسخة الأولى

لـ «المحترفين» 3-1 و2-1، بينما انتهت نتيجة المواجهة الثالثة في الموسم الماضي «الملغى» بالتعادل 2-2 ذهاباً. ويحسب للاعبي «النسور» اللعب بقوة وندية وإصرار على الأداء الإيجابي، وعدم تكرار أخطاء المباريات الماضية، وتسبب في الخسارة، ومن دون أن ينجح الفريق في إحراز أي هدف، ومثلت عودة ريكاردينهو الإضافة للمدرب البرازيلي كايو، ولم يخيب اللاعب التوقعات، بهز الشباك بلعبة برازيلية متقنة.

وفي المقابل، ظهر الوحدة بمستوى فني أقل من المباراة الماضية أمام شباب الأهلي، وافتقد الخطورة أمام المرمى، قبل أن يستعيد الأداء القوي، ويضغط على مرمى الحارس محمد يوسف، لينجح تيم ماتافز في إعادة المباراة إلى نقطة البداية بطريقة جميلة وتسديدة مستحيلة على الحارس، في توقيت مثالي، قبل صافرة نهاية الشوط الأول.

وشهد الشوط الثاني حالة مغايرة للوحدة أفضل بكثير عن الشوط الأول، مما مهد أمامه الطريق لحصد النقاط الكاملة.

زاناردي: علينا قلب الصفحة

شدد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، على أن الخسارة أمام الوحدة في الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، ليست نهاية المطاف، بالنسبة لـ «النسور»؛ لأنها جاءت أمام فريق قوي مثل الوحدة، وقال: تفوقنا في الشوط الأول، ولكن في النهاية إنها كرة القدم، وضغط «العنابي» بقوة من أجل الفوز، وحقق ما أراد، خاصة ظل بعض الأخطاء في دفاع خورفكان.

وأضاف: يجب قلب الصفحة، بعد الخسارة، وقدمنا مباراة جيدة، ومع ذلك يجب الوقوف على أخطائنا في الشوط الثاني تحديداً.

وقال: الفريق في تطور مستمر، ولعبنا في هذه الجولة، مع منافس قوي للغاية، ونعرف أن الجدول لم يخدمنا، وأمامنا مواجهة صعبة أمام شباب الأهلي.

رازوفيتش: مطر نقطة إيجابية دائماً

شدد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة، على أن لاعبي «العنابي» ظهروا بمستوى جيد، في الشوط الثاني، واستحقوا الفوز بنتيجة اللقاء، بعد أداء لم يرق إلى الطموحات في الشوط الأول.

وقال: أهنئ فريقي على الفوز، وحصد 3 نقاط مهمة، وهذا الأهم في مثل هذه المباريات، لأن كرة القدم تلعب 90 دقيقة، وعلى شوطين والأهم النتيجة الختامية.

وحول إسماعيل مطر، قال رازوفيتش: إنه نقطة إيجابية دائماً بالفريق، وأثبت أن العطاء في الملعب وليس مهماً العمر، وبمقدوره أن يؤدي بمستوى جيد دائماً.

وعن الوصول إلى النقطة السابعة، أشار إلى أنه يفكر في كل مباراة على حدة، والأهم التجهيز للقاء المقبل.