«الفهود».. «سرعة قصوى» بـ «الأخضر»!

مراد المصري (دبي)

استعاد الوصل توازنه، بعدما حقق الفوز على اتحاد كلباء 3 - صفر، مساء أمس، على استاد كلباء، في ختام الجولة الرابعة، لدوري الخليج العربي، ليرفع «الإمبراطور» الذي ارتدى الزي «الأخضر» للمرة الأولى، رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد «النمور» عند 3 نقاط.

اضطر الوصل للقيام بتغيير في الدفاع، بإشراك عبدالله جاسم، بدلاً من البرازيلي نيريس «المصاب»، فيما دفع اتحاد كلباء الأوراق المعتادة، ولم يخيب «الفهود» التوقعات وسجل كعادته في جميع المواجهات أمام اتحاد كلباء، وذلك للمباراة رقم «11» على التوالي.

وجاءت انطلاقة الوصل بـ «السرعة القصوى»، بعدما أحرز هدفين مبكرين في أول 8 دقائق، الأول بتوقيع فابيو ليما من تسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 3، وجاء الدور على فيجريدو الذي ترجم مجهوده الفردي بتسديدة دقيقة داخل الشباك، في الدقيقة الثامنة، وهو أول أهدافه هذا الموسم.

وهي المرة الأولى التي يسجل فيها «الفهود» هدفين في أول 10 دقائق، منذ فعل ذلك أمام الجزيرة في سبتمبر 2013، فيما أكد ليما أنه متخصص بالـ«أهداف السريعة»، لأنها خامس مرة يسجل فيها في أول 3 دقائق، خلال مسيرته في «دورينا».

وحاول «النمور» تعديل النتيجة، إلا أن مهاجمه التوجولي مالابا عانى من «سوء الطالع»، بعدما أهدر فرص عدة سانحة للتسجيل أمام المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الوصل بهدفين.

وفي الشوط الثاني، نزل اتحاد كلباء مندفعاً إلى الهجوم، على أمل العودة في المباراة، فيما اعتمد الوصل على الهجمات «الهادئة»، في محاولة لكسب الوقت، من دون تسرع من لاعبيه.

وخطف حميد عبدالله حارس الوصل الأضواء، بتصدياته الحاسمة، في أكثر من لقطة لمهاجمي اتحاد كلباء، وتحديداً تسديدة وانديرسون القوية التي أوقفها بمساعدة القائم والعارضة.

حاول الوصل استغلال تقدم «النمور»، واقترب من إضافة هدف ثالث حاسم، إلا أن استبسال المدافع عبدالسلام محمد جعله يتصدى لتسديدة ليما داخل المنطقة، ليحرم «الفهود» من فرصة ذهبية.

وعاد ليما مجدداً لتهديد المرمى، ولكن جمال عبدالله تدخل في توقيت مناسب، وأجرى الوصل تغييرين بإشراك علي صالح وحمد البلوشي بدلاً من فيجريدو وأوروز.

ونجح الوصل في إكمال الثلاثية، إثر تسديدة قوية من رونالدو منديز سكنت الشباك بمساعدة العارضة في الدقيقة 81. وحاول اتحاد كلباء تقليص الفارق في الدقائق المتبقية من دون أن يسعفه الوقت.

داسيلفا: خسرنا بأخطائنا

يرى خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، أنهم أهدوا الوصل الفوز بالمباراة والنقاط الثلاث، من خلال الأخطاء التي وقع فيها لاعبو «النمور» في بداية المباراة، وعدم استغلال الفرص التي أتيحت لهم، وذلك بسبب غياب التركيز.

وأكد داسيلفا أن اتحاد كلباء صنع العديد من الفرص المتاحة لترجمتها إلى أهداف، ولعب بأسلوب هجومي، إلا أن الوصل يملك لاعبين متميزين، عرفوا كيف يستغلون المساحات، ويحولون الكرات إلى أهداف.

وأشار إلى أن حميد عبدالله حارس الوصل حرمهم من التسجيل في لقطات عدة، وبالتالي يستحق أن يكون رجل المباراة، وقال: نحاول حالياً تحويل أنظارنا إلى مباراة الفجيرة في الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، لأنها مهمة للغاية بالنسبة لفريقي.

سالم ربيع: «ردة فعل» مناسبة

أكد سالم ربيع مدرب الوصل، أن فريقه نجح من الخروج من آثار الخسارة الماضية، والقيام بـ «ردة الفعل» المناسبة للخروج بانتصار وثلاث نقاط مهمة، وقال: بغض النظر عن بعض الأخطاء، إلا أننا نجحنا في بلوغ الهدف المنشود، مشيراً إلى أنه ولا يوجد أحد لا يحب الفوز، وحصد «النقاط الكاملة».

وأضاف: يحسب للوصل أيضاً النجاح في الخروج بشباك نظيفة، وما زالت هناك مباريات أصعب في الفترة المقبلة، بحاجة إلى المزيد من الجهود.

وأشاد سالم ربيع بما قدمه الحارس حميد عبدالله، وقال: قام بواجبه على أكمل وجه بتصدياته، وهو جزء من منظومة الفريق، حيث قام كل لاعب بدوره على الوجه الأكمل، وهناك 3 لاعبين سجلوا أهدافاً، وآخرون قاموا بجهود أخرى، وأشكرهم جميعاً.