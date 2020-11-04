ويلتون يستعيد «ذكريات موسكو»!

علي معالي (الشارقة)

ليست المرة الأولى التي يسجل فيها البرازيلي ويلتون سواريز مهاجم الشارقة «هاتريك»، لأن اللاعب «34 عاماً»، متخصص في هز الشباك، بأعداد كبيرة من الأهداف على مدار تاريخه، لكن يبدو أن «بيت الملك» أصبح أرضاً خصبة للغاية، لعودة «القناص» إلى ممارسة هواياته، وآخرها مباراة الظفرة، مساء أمس الأول، ضمن الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، بإحرازه 3 أهداف من بين «الخماسية الملكية» في شباك خالد السناني حارس «الفارس»، وهي «الثلاثية الخامسة» في مشوار ويلتون، بل إنه سجل 4 أهداف في مرمى «العميد» في موسم تتويج الشارقة بالدرع.

ومنذ أن انطلق ويلتون في الرحلة الاحترافية التي بدأت بالدوري الروسي عام 2007، وسجل بعدها بموسمين أول «هاتريك» مع سبارتاك موسكو، وبلغت المحصلة وقتها 21 هدفاً، وفي عام 2010، سجل «هاتريك» مرتين مع الفريق نفسه.

وقضى ويلتون 3 سنوات في تركيا، شهدت إحرازه «هاتريك» مع فريق مرسين يوردو، وعندما انتقل إلى «دورينا» موسم 2017-2018، أحرز 7 أهداف فقط مع الشارقة، إلا أن «ماكينة الأهداف» بدأت في الدوران بالسرعة القصوى موسم 2018-2019، وبلغت المحصلة 20 هدفاً، منها لقب «سوبر هاتريك» في شباك النصر في «السداسية» الشهيرة

لـ «الملك».

وعندما رحل ويلتون إلى الوصل في الموسم الماضي الذي لم يستكمل، سجل 9 أهداف، ولكنه اليوم مع «الملك» العائد إلى صفوفه مجدداً سجل 6 أهداف خلال 4 جولات، ويبحث مهاجم الشارقة، عن استعادة شبابه، عندما توج هدافاً للدوري الروسي مع سبارتاك موسكو 2009، حيث نجح خلاله في قيادة الفريق إلى المركز الثاني، بفارق نقطة عن روبين المتوج باللقب، وتُوج ويلتون وقتها هدافاً للدوري بـ 21 هدفاً.

تألق «القناص» جعله يستعيد ذكرياته الجميلة في ملاعب روسيا، ليصبح اللاعب الأخطر و«الجلاد» لحراس دورينا، وساعده على ذلك وجود أكثر من لاعب يسهم في وصوله إلى مرمى المنافس بسهولة، سواء مواطنه إيجور كورنادو، أو كايو لوكاس ومعهما خالد الظنحاني الذي أسهم معه في لقاء الظفرة في الوصول كثيراً إلى شباك المنافس بكراته العرضية المتميزة.

والجميل أن ويلتون تصدر قائمة هدافي 2009، بفارق 5 أهداف عن بوخاروف لاعب روبين البطل، وعمره وقتها 23 عاماً، ولم يكتف ويلتون بذلك، بل استمر في تألقه عام 2010 مع سبارتاك موسكو، وتوج بلقب الهداف للعام الثاني بـ 19 هدفاً، رغم احتلال فريقه للمركز السادس.

ودائماً يؤكد ويلتون أن صراع الهدافين لا يهمه كثيراً، وقال: طموحي قيادة الشارقة إلى مركز يليق به في نهاية الموسم، وبالطبع لا يمكن نسيان الزمن الجميل، عندما توجت بلقب هداف الدوري الروسي مرتين.