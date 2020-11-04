«الزعيم 5».. أسوأ بداية في «الاحتراف»!

فيصل النقبي (الفجيرة)

«ما بين الحصاد الأسوأ للعين في حقبة الاحتراف، وتكرار فشل الفجيرة في الحفاظ على تقدمه»، حقائق تلخص ما حدث في مباراة الفريقين مساء أمس الأول، ضمن الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، والتي حسمها التعادل بهدف لمثله.

كرر «الذئاب» سيناريو المباريات الثلاث الماضية، بداية من لقاء الشارقة، عندما تقدم 2-1، إلا أنه خسر 2-4، وبني ياس بتسجيل هدف مبكر، ومع ذلك سقط بـ «الثلاثة»، والظفرة بالسيناريو نفسه، ولم يستفد الفريق من أفضليته أمام العين، بعدما تقدم منذ الدقيقة 9، عن طريق البرازيلي فارلي روزا، ومع ذلك اهتزت شباكه بهدف «البديل» فهد حديد، في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليبقى الفريق برصيد «نقطة يتيمة».

وفي المقابل، فإن التعادل لم يكن مرضياً لـ «الزعيم»، لأن النقاط الخمس التي حصل عليها الفريق حتى الآن، جعلت بدايته هي الأقل حصاداً، مقارنة برصيده في أول أربع جولات منذ تطبيق «الاحتراف»، وذلك بالخسارة من الشارقة 1-2، والتعادل مع شباب الأهلي والفجيرة 1-1، بعد الفوز الافتتاحي على خورفكان 2- صفر، ولم يسبق لـ «البنفسج» منذ موسم 2008 - 2009 حتى الآن، أن جمع 5 نقاط فقط من 4 مباريات.

واعترف خالد عيسى حارس العين، بأن الأداء لم يرق إلى المستوى المطلوب، مشيراً إلى أن اللاعبين واجهوا «سوء الطالع» في المباراة، مع التأكيد على أن الفريق «لغز محير».