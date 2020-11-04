«البصمة الأولى».. كلمة السر في الجزيرة

مصطفى الديب (أبوظبي)

الفوز المهم للجزيرة على بني ياس 3-1، مساء أمس الأول، ضمن الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، جاء تحت عنوان «البصمة الأولى»، خاصة أن الأهداف حملت توقيع علي مبخوت الهداف التاريخي لـ «فخر أبوظبي»، والذي سجل هدفين، هما أول بصمتين له، في دوري هذا الموسم، بعد أن غاب عن هز الشباك، في الجولات الثلاث الأولى، كما أن الهدف الثالث الذي أحرزه النيجيري إيمواه إيزيكيل هو «البصمة الأولى» له أيضاً مع الجزيرة، في أول مشاركته مع «فخر أبوظبي»، بعد التعاقد معه منذ أسابيع، وظهر اللاعب أمام «السماوي».

وشهدت المواجهة تحطيم بعض الأرقام، أولها نجاح الجزيرة في «فرملة» أفضل انطلاقة لبني ياس في تاريخه بدوري الخليج العربي، بعدما حصد 9 نقاط من أول ثلاث جولات.

ويضاف إلى ذلك أن البرازيلي جواو بيدرو مهاجم بني ياس، الذي أحرز هدفه الخامس في البطولة، أضاع الصدارة لمصلحة مواطنه ويلتون لاعب الشارقة الذي سجل 6 أهداف، بعد «الهاتريك» في شباك الظفرة.

ويعد فوز «فخر أبوظبي» مهماً للغاية، خاصة أنه يأتي قبل مواجهة الشارقة المنتظرة يوم السبت المقبل في قمة الجولة الخامسة، والتي تعد واحدة من أهم مواجهات الفريق في البطولة.

وكان الجزيرة في حاجة إلى دفعة معنوية كبيرة قبل هذا اللقاء، خاصة أن «الملك» يعتلي الصدارة بجدارة، بعد تحقيقه «العلامة الكاملة» 12 من 12 نقطة، في 4 لقاءات.

وأكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، أن فريقه كان بحاجة إلى هذا الفوز المعنوي قبل لقاء الشارقة المهم، وقال: لست سعيداً بالأداء، ولكن سعيد بالنتيجة، حيث حصدنا النقاط الثلاث في مباراة أمام منافس قوي، وظهر بمستوى رائع، ويجيد لعب الكرة الجماعية.

ورفض علي خصيف حارس الجزيرة التكهن بأي توقعات حول المنافسة على درع الدوري، مؤكداً أن «فخر أبوظبي» يسعى لتحقيق المطلوب منه، من خلال حصد نقاط أي مباراة.

وأشار إلى أن الفوز على بني ياس، جاء في وقت حساس، وكان الفريق بحاجة له، خاصة أن الفريق حصد 5 نقاط فقط من أصل 9 نقاط ممكنة، بعد تعادلين وفوز، وشدد على أن لاعبي الجزيرة قادرون على بلوغ الطموحات المرجوة والأهداف الموضوعة، خاصة أن الفريق يملك مجموعة من اللاعبين الرائعين من أصحاب الخبرة والشباب أيضاً.