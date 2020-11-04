دوري تحت 21 عاماً: العين يطارد «الصدارة المنفردة»

معتصم عبدالله (دبي)

يرغب العين في «الانفراد» بصدارة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، ولو بصورة مؤقتة، حينما يستضيف الفجيرة، مساء اليوم، على استاد خليفة بن زايد بـ«دار الزين»، في افتتاح الجولة الرابعة، والتي تشهد إقامة أربع مباريات، تجمع أيضاً عجمان مع النصر، والظفرة مع الشارقة، والجزيرة مع بني ياس.

ويحتل «الزعيم» وصافة الترتيب بـ«العلامة الكاملة»، برصيد 9 نقاط، من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف خلف اتحاد كلباء الذي يحل غداً ضيفاً على الوصل، في ختام الجولة، والتي تشهد أيضاً مباراتي الوحدة مع خورفكان باستاد آل نهيان، وحتا مع شباب الأهلي على استاد حمدان بن راشد.

ويجذب «السباق البرازيلي» المثير على صدارة الهدافين، والذي يجمع ما بين ألفارو أوليفيرا المهاجم «المقيم» لفريق الفجيرة برصيد 4 أهداف، ومواطنه جوستافو مويلير المدافع المقيد في فئة «المقيمين» بنادي الشارقة، أنظار المتابعين في مواجهات الليلة.

ويقود ألفارو هجوم «الذئاب» الأقوى في الدوري برصيد 8 أهداف في مباراته أمام مضيفه العين، حيث يتسلح الضيوف بالسجل الخالي من الخسارة، بالفوز في مباراة، والتعادل في اثنتين في الجولات الثلاث الماضية، أمام «الزعيم» الراغب في اعتلاء الصدارة، بانتظار مباراة «النمور» غداً.

وفي المقابل، يبرز اسم المدافع مويلير ضمن تشكيلة «الملك» صاحب المركز السابع حالياً برصيد 4 نقاط، في مباراته أمام مضيفه الظفرة، الساعي للخروج من «عنق الزجاجة» بحثاً عن فوزه الأول، بعدما حصد النقطة الأولى في الجولة الماضية، بتعادله الإيجابي مع الفجيرة 1-1.

ويعول الجزيرة الثالث برصيد 6 نقاط، في مباراته أمام ضيفه بني ياس صاحب المركز قبل الأخير، على الفعالية المميزة لمهاجمه «المتألق» هزاع سبيت خاطر، والذي سجل ثلاثة أهداف لـ«فخر أبوظبي»، في ثلاث مباريات على التوالي، بما فيها الخسارة أمام اتحاد كلباء 1-3 في الجولة الماضية، وضعته في المركز الثالث لترتيب الهدافين.

ويلتقي في المباراة الرابعة ضمن الجولة ذاتها، عجمان صاحب المركز العاشر برصيد 3 نقاط، بضيفه النصر الثامن برصيد 4 نقاط، على استاد راشد بن سعيد في عجمان.