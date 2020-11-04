قرعة دوري الدرجة الثانية اليوم

دبي (الاتحاد)

يجري اتحاد كرة القدم، صباح اليوم، مراسم قرعة النسخة الثانية لدوري الدرجة الثانية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور ومشاركة مسؤولي لجنة وإدارة المسابقات بالاتحاد، وممثلي الفرق المشاركة، والمعتمدة وهي الموج، ريجنال، سيتي، يونايتد، بينونة، كلية الدار الجامعية، الهلال يونايتد، أكاديمية لاليجا، لافال يونايتد، جلف هيروز، فرسان إسبانيا، أتليتكو أريبيا، الاتفاق، ليوا ويونايتد سبورت.

وطبقاً للائحة المسابقة، يتم توزيع الفرق المشاركة على مجموعتين، بحيث تضم الأولى 8 فرق والثانية 7 فرق، ويتم توزيع الفرق الأربعة من أبوظبي على المجموعتين، بحيث يتم أولاً سحب الفريقين اللذين شاركا في الموسم الماضي، وتوزيعهما على المجموعتين بالقرعة، من خلال سحب اسم الفريق، ثم رقم المجموعة ‏الأولى ‬أو ‬الثانية، ‬من ‬الوعاء ‬الثاني، ‬ثم ‬سحب ‬رقم ‬الفريق ‬في ‬المجموعة ‬وجدول ‬المباريات ‬من ‬1 ‬إلى ‬8، ‬بالنسبة ‬للمجموعة ‬الأولى ‬أو ‬من ‬1 ‬إلى ‬7‬، ‬بالنسبة ‬للمجموعة ‬الثانية، وتوزيع ‬الفريقين ‬الجديدين ‬على ‬المجموعتين ‬بالآلية نفسها.

وسيتم ‬عقب ‬ذلك ‬سحب ‬أسماء ‬الفرق ‬الخمسة ‬التي ‬شاركت ‬في ‬الموسم ‬الماضي ‬من ‬دبي ‬ورأس ‬الخيمة ‬بالقرعة ‬على ‬المجموعتين، ‬بواقع ‬3 ‬فرق ‬في ‬المجموعة ‬الأولى، ‬وفريقين ‬في ‬الثانية، ‬بحيث ‬يسحب ‬اسم ‬الفريق، ‬ثم ‬رقم ‬المجموعة ‬الأولى ‬أو ‬الثانية، ‬ثم ‬رقم ‬الفريق ‬في ‬كل ‬مجموعة، ‬وفي ‬جدول ‬المباريات.

وبحسب اللائحة، سيتم سحب أسماء الفرق الستة الجديدة من دبي والشارقة بالقرعة على المجموعتين، بواقع ثلاثة فرق في الأولى ومثلها في الثانية، بحيث يتم سحب اسم الفريق، ثم رقم المجموعة ‏الأولى ‬أو ‬الثانية، ‬ثم ‬رقم ‬الفريق ‬في ‬كل ‬مجموعة، ‬وفي ‬جدول ‬المباريات، ‬علماً ‬بأن ‬الفريق ‬الذي ‬يحمل ‬رقم ‬1 ‬في ‬المجموعة ‬الثانية ‬لن ‬يخوض ‬مباريات ‬الجولة ‬الأولى.

وتقام المباريات بنظام الدوري من مرحلتين «ذهاباً وإياباً»، لكل مجموعة على ملعب الفريق المذكور اسمه أولاً، ويتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، وتقام مباريات هذا الدور بنظام خروج المغلوب من مباراتين على ملعب الفريق المذكور اسمه أولاً، حيث يقابل أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، فيما يقابل أول المجموعة الثانية ثاني المجموعة الأولى، وينطلق الدوري 4 ديسمبر المقبل.