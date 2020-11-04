«راموس 100» بـ«الذهبية 55»!

مدريد (الاتحاد)

انتزع ريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي، في عدد الألقاب، بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم «13 مرة»، فوزاً أول له في المسابقة القارية هذا الموسم، وكان على الإنتر الإيطالي 3-2، في الجولة الثالثة مساء أمس الأول.

استعاد الريال توازنه ونغمة الانتصارات القارية، بعد أن عانى في أول جولتين إذ تعّرض لخسارة مفاجئة وتاريخية على أرضه في الجولة الأولى أمام شاختار الأوكراني 2-3، وتعادل في الوقت القاتل من مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني 2-2 في الثانية.

وجاء الهدف الأول بعد خطأ من لاعب الملكي السابق المغربي أشرف حكيمي الذي أعاد الكرة إلى الخلف، خطفها بنزيمة وتقدم بها وتخطى الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش الذي خرج لمقابلته وسددها في المرمى الخالي في الدقيقة 25، وسجل القائد راموس الهدف الثاني بـ «التخصص»، بعد ركنية من الألماني كروس، ارتقى لها الأول، وسددها برأسه في الزاوية العكسية في الدقيقة 33، وهو الهدف المئوي لراموس مع «لوس بلانكوس» في كافة المسابقات منها 55 هدفاً بالرأس.

وقلص الإنتر النتيجة إلى 1-2 بعد تمريرة بـ «الكعب» من نيكولو باريلا لمارتينيز الذي استقبلها بتسديدة قوية بيسراه في مرمى البلجيكي تيبو كورتوا في الدقيقة 35.

وأدرك الإنتر التعادل بعد كرة متبادلة داخل منطقة الجزاء بين مارتينيز وبيريتشيتش أنهاها الأخير بتسديدة في شباك كورتوا في الدقيقة 68 رغم مضايقة لوكاس فاسكيز.

وأنقذ البديل رودريجو فريقه من تعادل كاد يطيح بأحلامهم من بلوغ الأدوار الإقصائية بتسجيل الهدف الثالث، مستثمراً تمريرة مواطنه فينيسيوس جونيور بديل هازارد بتسديدة بينماه في سقف المرمى في الدقيقة 80.

واقترب راموس من معادلة الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجله مدافع في «الشامبيونزليج»، والمسجل باسم المدافع البرازيلي روبرتو كارلوس الملقب بـ «المدفعجي» نجم «الملكي» من 1996 إلى 2007، والذي أحرز في «الأبطال» 16 هدفاً، حيث إن رامس سجل هدفه رقم 14 متساوياً مع مواطنه جيرار بيكيه لاعب برشلونة الذي سجل العدد نفسه في دوري الأبطال.

وقال راموس قائد الريال: إنها نتيجة جيدة لنا، كانت المباراة أشبه بالنهائي، مسألة «حياة أو موت»، عندما أدركوا التعادل، رمينا بكل شيء من أجل الفوز وهذا ما حدث. أما مهاجم الإنتر لاوتارو، فقال إنه أمر مخيب للآمال، لأننا فعلنا كل ما في وسعنا للفوز في هذه المباراة، نحن غاضبون لأنها مباراة أردنا الفوز بها، وكان لدينا الكثير من الفرص، وعلينا النهوض من هذه الكبوة والتطلع إلى الأمام، هذه هي الطريقة في هذه المسابقة. نحن نفعل كل شيء للفوز، ولكن هناك أخطاء، وعلينا أن نكون أكثر حذراً في المرة المقبلة.

وفي المجموعة ذاتها، ألحق مونشنجلادباخ الألماني هزيمة تاريخية بمضيفه شاختار دانيتسك الأوكراني 6- صفر، بينها ثلاثية لمهاجمه الفرنسي بليا، في الدقائق 8 و26 و78، وأضاف فاليري بوندار «17 خطأ في مرماه»، والجزائري رامي بن سبعيني في الدقيقة 44، ولارس ستندل في الدقيقة 65 الأهداف الثلاثة الأخرى.

وكان الفريق الألماني افتتح منافسات المسابقة بتعادل مع الإنتر 2-2 في جوسيبي مياتزا في ميلان، رغم أنه كان متفوقاً حتى الدقيقة الأخيرة 2-1، ثم أضاع فوزاً في المتناول أمام ريال مدريد 2-2، حينما سجل الملكي هدفيه في الدقيقتين 87 و93، وتصدر مونشنجلادباخ الترتيب برصيد 5 نقاط مقابل 4 لكل من شاختار وريال مدريد ونقطتين للإنتر.