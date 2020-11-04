«البلومون».. القبضة الحديدية

مانشستر (الاتحاد)

هز فيران توريس وجابرييل جيسوس وجواو كانسيلو الشباك، ليحقق مانشستر سيتي انتصاره الثالث، في ثلاث مباريات بالمجموعة الثالثة، بعد تغلبه 3 - صفر على أولمبياكوس باستاد «الاتحاد».

وبهذه النتيجة يتقدم سيتي بثلاث نقاط على بورتو في صدارة المجموعة، ويحتاج إلى نقطة واحدة أمام أولمبياكوس يوم 25 نوفمبر، ليضمن التأهل لأدوار خروج المهزوم.

ووضع توريس «السيتي» في المقدمة في الدقيقة 12، بعد أن تبادل الكرة بذكاء مع كيفن دي بروين، قبل أن يضعها بثقة في الشباك محرزاً هدفه الثالث في ثلاث مباريات بدوري الأبطال.

وهز رحيم سترلينج الشباك في الدقيقة 32، لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل، في ظل سيطرة تامة من «السيتي».

ورغم أن الفريق اليوناني نادراً ما هدد مرمى «السيتي»، كان الفريق الإنجليزي بحاجة لهدف آخر من أجل تهدئة أعصابه وجاء في الدقيقة 81 عن طريق البديل البرازيلي جيسوس الذي سدد في الشباك من مدى قريب بعد أن هيأ له دي بروين الكرة. وأكد المدافع كانسيلو انتصار سيتي في الدقيقة 90 بتسديدة جيدة من خارج منطقة الجزاء، ليصبح فريق المدرب بيب جوارديولا في وضع قوي في صدارة المجموعة. ويستعد «السيتي» الآن لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد القادم، واستخدم جوارديولا كل التغييرات الخمسة المتاحة في الشوط الثاني، مع تفكيره في مواجهة بطل إنجلترا المقبلة.

وقال المدرب الإسباني: في الشوط الأول لعبنا جيداً حقاً، في الشوط الثاني واجهنا صعوبات في بعض اللحظات، ولكن بعدما أحرزنا الهدف الثاني انتهى كل شيء، أمامنا خمسة أيام للتعافي قبل مواجهة ليفربول، ثم فترة التوقف الدولية، توقعات الطقس في الأيام الثلاثة القادمة تقول إن الأجواء ستكون مشمسة في مانشستر، هذا أمر نادر الحدوث، سنتعافى ونحصل على يوم راحة، سنستعد في الجمعة والسبت لمباراة ليفربول، لكن اللاعبين بحاجة إلى راحة.

ولم يكن بيدرو مارتنز مدرب أولمبياكوس سعيداً بالطريقة التي لعب بها فريقه في بداية المباراة.

وقال: أنا محبط للغاية من أدائنا في الشوط الأول، ظهر علينا الخوف، ولم نطارد الكرة، احترمنا المنافس بصورة زائدة، وارتكبنا مخالفة واحدة فقط. وأضاف: لكن في الشوط الثاني لعبنا وكأننا أولمبياكوس، كنا أفضل كثيراً، واستحوذنا على الكرة بشكل أكبر.