بايرن ميونيخ «قمر 14»

سالزبورج (الاتحاد)

حقق بايرن ميونيخ فوزه الرابع عشر على التوالي في المسابقة القارية، بفوزه على جاره النمساوي سالزبورج 6-2 في المجموعة الأولى.

فاجأ أصحاب الأرض الضيوف بالتقدم بهدف سجله بيريشا، لكن البولندي ليفاندوفسكي انتزع التعادل من ضربة جزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، أضاف مدافع سالزبورج الدنماركي كريستيانسن الهدف الثاني خطأ في مرمى فريقه.

غير أن الفريق النمساوي أدرك التعادل منتصف الشوط الثاني بواسطة أوكوجاوا، ليرد البافاري بهدف لمدافعه بواتنج، وأضاف لوروا ساني الرابع، قبل أن يسجل ليفاندوفسكي الخامس قبل نهاية المباراة بدقيقتين والمدافع الفرنسي لوكا هرنانديز الهدف السادس في الدقيقة 90.

وفي المجموعة ذاتها، عاد أتلتيكو مدريد الإسباني بالتعادل 1-1 مع مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي.

ونجح أتلتيكو مدريد في افتتاح التسجيل، عندما رفع المكسيكي هيكتور هيريرا كرة عرضية تابعها المدافع الأوروجوياني خوسيه ماريا خيمينز برأسه داخل الشباك «18». لكن فريق العاصمة الإسبانية لم ينعم كثيراً بتقدمه، لأن الحكم احتسب ضربة جزاء لمصلحة لوكوموتيف، إثر لمسة يد من هيريرا داخل المنطقة، فانبرى لها ميرانتشوك بنجاح مدركاً التعادل لفريقه «25».

وحصد البايرن «العلامة الكاملة» بتسع نقاط مقابل أربع لأتلتيكو واثنتين للوكوموتيف ونقطة واحدة لسالزبورج.